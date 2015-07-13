В п. Фаленки на пожаре погиб мужчина.

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ЧП произошло 22 сентября 2018 года.

В п. Фаленки на ул. Строителей загорелся 2-х квартирном жилом доме. Очаг возгорания находился в одной из квартир.

В результате пожара обгорели стены и закоптился потолок. Хозяин квартиры (пенсионер) с ожогом верхних дыхательных путей и отравлением угарным газом был госпитализирован в Центральную районную больницу.

На месте пожара спасатели обнаружили тело его сына, скончавшегося предположительно от отравления продуктами горения. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Еще один жилой дом сгорел в воскресенье в д.Тарасовы Оричевского района. Предполагаемая причина происшествия - неправильное устройство печи.

По этой же причине в тот же день в г. Котельниче на ул. Деповская произошел пожар в частной бане. В результате у строения сгорела крыша.

В целом за прошедшие выходные в области произошло 12 пожаров, 1 человек погиб и 1 травмирован.