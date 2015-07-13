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Новости / Происшествия

В п. Фаленки на пожаре погиб мужчина.

Сегодня, 10:35 | Просмотров: 122 | Версия для печати
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ЧП произошло 22 сентября 2018 года.
 
В п. Фаленки на ул. Строителей загорелся 2-х квартирном жилом доме. Очаг возгорания находился в одной из квартир.
 
В результате пожара обгорели стены и закоптился потолок. Хозяин квартиры (пенсионер) с ожогом верхних дыхательных путей и отравлением угарным газом был госпитализирован в Центральную районную больницу.
 
На месте пожара спасатели обнаружили тело его сына, скончавшегося предположительно от отравления продуктами горения. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
 
Еще один жилой дом сгорел в воскресенье в д.Тарасовы Оричевского района. Предполагаемая причина происшествия - неправильное устройство печи.
 
По этой же причине в тот же день в г. Котельниче на ул. Деповская произошел пожар в частной бане. В результате у строения сгорела крыша.
 
В целом за прошедшие выходные в области произошло 12 пожаров, 1 человек погиб и 1 травмирован.


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