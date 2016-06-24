В Кирове полиция задержала серийного вора, похищавшего телевизоры.

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Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Кирову задержали нигде не работающего молодого человека 1996 года рождения.

Его подозревают как минимум в трех кражах из квартир. Схема похищения была одна и та же.

Молодой человек арендовал посуточно квартиры. Спустя день хозяева приходили проверить свое жилье и обнаруживали, что из квартиры пропал телевизор.

Из дома на улице Воровского подозреваемый вынес телевизор стоимостью 12 тысяч рублей, из квартиры на улице Горького - телевизор стоимостью 35 тысяч. Из арендованной квартиры на улице Сурикова пропали два телевизора на общую сумму 29 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

по информации УМВД по Кировской области