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Кировчанка купила бассейн и стала жертвой мошенников.

Сегодня, 10:52 | Просмотров: 142 | Версия для печати
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Жительница г. Кирова, 1990 года рождения, в соцсети «Instagram» нашла объявление о продаже сухого бассейна с шарами.
 
Девушка позвонила "продавцу" и договорилась о покупке. Кировчанка перевела предоплату в сумме 4350 рублей. Но детский аттракцион так и не получила.
 
Полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности мошенника.
 
Другая кировчанка потеряла деньги, пытаясь устроиться на работу. 57-летняя женщина искала вакансии с помощью интернета.
 
Она оставила заявку на объявление, в котором требовался сотрудник на одно из предприятий города. Вскоре кировчанке перезвонил «работодатель» и сообщил, что ее возьмут на работу, но для трудоустройства необходимо внести страховку и перевести на указанный счет 7 тысяч рублей.
 
После перевода "работодатели" оказались не доступны для связи, и желаемой вакансии женщина не получила.
 
В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется розыск причастных к мошенничеству.
 
по информации УМВД по Кировской области


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