Кировчанка купила бассейн и стала жертвой мошенников.

Поделиться новостью:

Жительница г. Кирова, 1990 года рождения, в соцсети «Instagram» нашла объявление о продаже сухого бассейна с шарами.

Девушка позвонила "продавцу" и договорилась о покупке. Кировчанка перевела предоплату в сумме 4350 рублей. Но детский аттракцион так и не получила.

Полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности мошенника.

Другая кировчанка потеряла деньги, пытаясь устроиться на работу. 57-летняя женщина искала вакансии с помощью интернета.

Она оставила заявку на объявление, в котором требовался сотрудник на одно из предприятий города. Вскоре кировчанке перезвонил «работодатель» и сообщил, что ее возьмут на работу, но для трудоустройства необходимо внести страховку и перевести на указанный счет 7 тысяч рублей.

После перевода "работодатели" оказались не доступны для связи, и желаемой вакансии женщина не получила.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется розыск причастных к мошенничеству.

по информации УМВД по Кировской области