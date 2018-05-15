Вековой юбилей отмечают информационные подразделения органов внутренних дел
В этом машинном зале собраны информационные банки данных, связанные с деятельностью УВД. Это сведения о розыске похищенных и утерянных вещей, угнанном автотранспорте, пропавших людях, о преступлениях и судимых за их совершение лицах.
ВАЛЕРИЙ ПЛАТУНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИЦ УМВД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Когда-то в этом машинном зале находилась всего одна вычислительная машина, она была такого же размера, сейчас в одной этой стойке находится шесть электронно-вычислительных машин, они значительно мощнее, чем предыдущие, работают гораздо производительнее и надежнее».
Датой создания регионального информцентра считается 28 февраля 1934 года. Долгие годы все документы заполнялись вручную. И лишь в 74-м году были установлены и отлажены счетные машины.
ВАЛЕРИЙ ПЛАТУНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИЦ УМВД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот это терминальное устройство, оно предназначено для ввода информации в компьютер и получения от него отклика, в данном случае ввод информации - набор команды, клавиатура использовалась для того, чтобы ввести команду, потом большая машина отвечала, как эта команда выполнена».
Если в середине 20 века на учете в информационном центре находилось около 900 тысяч бумажных карточек, сегодня, в электронном виде - 37 миллионов объектов. В 90-х центр обрабатывал около трех тысяч запросов в месяц, сейчас - 160 тысяч. На заре информатизации такого не мог представить никто.
ТАМАРА ШАЛАГИНОВА, ПЕРВЫЙ НАЧАЛЬНИК ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА:
«Дорог нет, когда надо эти карточки привезти к определенному сроку, из Вятских Полян, Кирса или Лузы, нарочными везут эти документы, неизвестно когда и неизвестно, в каком виде они попадут сюда, и потом это все вручную перебирается, и неизвестно, как это еще заполнено, а потом это все пошло по электронной почте».
И сегодня сотрудники внутренних дел имеют возможность в режиме реального времени получать полную, достоверную информацию для раскрытия, расследования и профилактики преступлений.
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