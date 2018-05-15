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Вековой юбилей отмечают информационные подразделения органов внутренних дел. 23 сентября 1918 года в Республике Советов был воссоздан процесс сбора, обобщения и хранения информации о состоянии преступности в стране.В этом машинном зале собраны информационные банки данных, связанные с деятельностью УВД. Это сведения о розыске похищенных и утерянных вещей, угнанном автотранспорте, пропавших людях, о преступлениях и судимых за их совершение лицах.Датой создания регионального информцентра считается 28 февраля 1934 года. Долгие годы все документы заполнялись вручную. И лишь в 74-м году были установлены и отлажены счетные машины.Если в середине 20 века на учете в информационном центре находилось около 900 тысяч бумажных карточек, сегодня, в электронном виде - 37 миллионов объектов. В 90-х центр обрабатывал около трех тысяч запросов в месяц, сейчас - 160 тысяч. На заре информатизации такого не мог представить никто.И сегодня сотрудники внутренних дел имеют возможность в режиме реального времени получать полную, достоверную информацию для раскрытия, расследования и профилактики преступлений.