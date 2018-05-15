ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

24 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.1594
EURO: 77.6844
Погода в городе Кирове:
вечером:  +8...+10°C
ночью:  +7...+9°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Вековой юбилей отмечают информационные подразделения органов внутренних дел

Сегодня, 12:04 | Просмотров: 86 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Вековой юбилей отмечают информационные подразделения органов внутренних дел. 23 сентября 1918 года в Республике Советов был воссоздан процесс сбора, обобщения и хранения информации о состоянии преступности в стране.

В этом машинном зале собраны информационные банки данных, связанные с деятельностью УВД. Это сведения о розыске похищенных и утерянных вещей, угнанном автотранспорте, пропавших людях, о преступлениях и судимых за их совершение лицах.

Вековой юбилей отмечают информационные подразделения органов внутренних дел ВАЛЕРИЙ ПЛАТУНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИЦ УМВД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Когда-то в этом машинном зале находилась всего одна вычислительная машина, она была такого же размера, сейчас в одной этой стойке находится шесть электронно-вычислительных машин, они значительно мощнее, чем предыдущие, работают гораздо производительнее и надежнее».

Датой создания регионального информцентра считается 28 февраля 1934 года. Долгие годы все документы заполнялись вручную. И лишь в 74-м году были установлены и отлажены счетные машины.

ВАЛЕРИЙ ПЛАТУНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИЦ УМВД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот это терминальное устройство, оно предназначено для ввода информации в компьютер и получения от него отклика, в данном случае ввод информации - набор команды, клавиатура использовалась для того, чтобы ввести команду, потом большая машина отвечала, как эта команда выполнена».

Если в середине 20 века на учете в информационном центре находилось около 900 тысяч бумажных карточек, сегодня, в электронном виде - 37 миллионов объектов. В 90-х центр обрабатывал около трех тысяч запросов в месяц, сейчас - 160 тысяч. На заре информатизации такого не мог представить никто.

Вековой юбилей отмечают информационные подразделения органов внутренних дел ТАМАРА ШАЛАГИНОВА, ПЕРВЫЙ НАЧАЛЬНИК ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА:
«Дорог нет, когда надо эти карточки привезти к определенному сроку, из Вятских Полян, Кирса или Лузы, нарочными везут эти документы, неизвестно когда и неизвестно, в каком виде они попадут сюда, и потом это все вручную перебирается, и неизвестно, как это еще заполнено, а потом это все пошло по электронной почте».

И сегодня сотрудники внутренних дел имеют возможность в режиме реального времени получать полную, достоверную информацию для раскрытия, расследования и профилактики преступлений.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Мимо муниципальной казны через «Электронный проездной» ежегодно «проходили» 6-7 млн рублей.

18:01 24.09.2018


Мимо муниципальной казны через «Электронный проездной» ежегодно «проходили» 6-7 млн рублей.

В Кирове будут судить экс-сотрудника министерства здравоохранения.

17:48 24.09.2018


В Кирове будут судить экс-сотрудника министерства здравоохранения.

В Арбаже сотрудники ГИБДД спасли людей из горящего дома.

17:29 24.09.2018


В Арбаже сотрудники ГИБДД спасли людей из горящего дома.

Игорь Васильев перераспределил сферы ответственности среди заместителей председателя правительства Кировской области.

15:53 24.09.2018


Игорь Васильев перераспределил сферы ответственности среди заместителей председателя правительства Кировской области.

Кировчанка купила бассейн и стала жертвой мошенников.

10:52 24.09.2018


Кировчанка купила бассейн и стала жертвой мошенников.

В Кирове полиция задержала серийного вора, похищавшего телевизоры.

10:43 24.09.2018


В Кирове полиция задержала серийного вора, похищавшего телевизоры.

В п. Фаленки на пожаре погиб мужчина.

10:35 24.09.2018


В п. Фаленки на пожаре погиб мужчина.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове состоялся турнир силового двоеборья

18:06 24.09.2018


В Кирове состоялся турнир силового двоеборья

Именные вилки купцов Вахрушевых в Кировском краеведческом музее

18:02 24.09.2018


Именные вилки купцов Вахрушевых в Кировском краеведческом музее

Кировские студенты разработали умные стеклопакеты и суперконденсаторы

18:00 24.09.2018


Кировские студенты разработали умные стеклопакеты и суперконденсаторы

В Александровском саду прошел фестиваль ЗОЖ

17:57 24.09.2018


В Александровском саду прошел фестиваль ЗОЖ

В Кирове сотрудники ГИБДД проверили, как водители паркуют машины

15:39 24.09.2018


В Кирове сотрудники ГИБДД проверили, как водители паркуют машины

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

УМВД о справках и обращениях в полицию

15.05.2018


УМВД о справках и обращениях в полицию

День ветеранов внутренних дел и внутренних войск

19.04.2011


День ветеранов внутренних дел и внутренних войск

Основной вид преступлений - кражи

21.01.2009


Основной вид преступлений - кражи

Студенты-правоведы оценили удобство получения госуслуг в электронном виде

04.10.2017


Студенты-правоведы оценили удобство получения госуслуг в электронном виде

25 лет ветеранской организации УМВД

13.04.2016


25 лет ветеранской организации УМВД

Полицейский из Кирса подозревается в получении взятки

21.10.2016


Полицейский из Кирса подозревается в получении взятки

Популярные новости

Появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

20.09.2018


Появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

Кировская региональная ипотечная корпорация признана банкротом.

21.09.2018


Кировская региональная ипотечная корпорация признана банкротом.

В Опаринском районе на пожаре погибли двое малолетних детей.

20.09.2018


В Опаринском районе на пожаре погибли двое малолетних детей.

Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

13.09.2018


Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

В Кировской области пройдет фестиваль фейерверков.

11.09.2018


В Кировской области пройдет фестиваль фейерверков.

Деревня Собакино борется за звание самой красивой в Кировской области

19.09.2018


Деревня Собакино борется за звание самой красивой в Кировской области

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх