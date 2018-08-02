В Кирове сотрудники ГИБДД проверили, как водители паркуют машины
На улицах областного центра все чаще можно увидеть машины, которые припаркованы с нарушением правил. Водители, как это часто бывает, либо куда-то спешат, либо надеются на "русский авось" и игнорируют знаки, которые запрещают стоянку или остановку транспортного средства. Яркое подтверждение тому улица Менделеева. На обеих сторонах её располагаются медицинские учреждения, поэтому парковки всегда заняты. Вадим с утра торопился с ребенком в больницу, где нашел место там и встал. Вот и пришлось общаться с сотрудниками ГИБДД и получить штраф.
ВАДИМ:
«Я стараюсь не нарушать, ищу места, иногда где-то нарушаю, но грубых нарушений не допускаю. Сегодня не повезло? Да. Впредь буду осторожнее и аккуратнее».
Ежедневно сотрудники ГИБДД выявляют нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств на проезжей части. За нарушения автовладельцам грозит административный штраф до полутора тысяч рублей. Если под дорожными знаками стоянка и остановка запрещена, имеется табличка "Работает эвакуатор", то транспортное средство будет эвакуировано на штрафстоянку.
АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД:
«В первую очередь, отмечаем расположение транспортных средств на проезжей части менее пяти метров до пешеходного перехода. Также нарушение правил расположения автомобилей на проезжей части менее пяти метров до пересечения проезжих частей, т.е. перекрестков. И повторюсь, нарушение правил парковки под дорожными знаками остановка и стоянка запрещена».
Дорожная полиция рекомендует водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршрут движения.
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