В Кирове сотрудники ГИБДД проверили, как водители паркуют машины

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Сотрудники ГИБДД сегодня выехали в рейд на улицы областного центра. В этот раз особое внимание уделялось тому, как водители паркуют свои машины. Как оказалось, не все соблюдают правила дорожного движения.На улицах областного центра все чаще можно увидеть машины, которые припаркованы с нарушением правил. Водители, как это часто бывает, либо куда-то спешат, либо надеются на "русский авось" и игнорируют знаки, которые запрещают стоянку или остановку транспортного средства. Яркое подтверждение тому улица Менделеева. На обеих сторонах её располагаются медицинские учреждения, поэтому парковки всегда заняты. Вадим с утра торопился с ребенком в больницу, где нашел место там и встал. Вот и пришлось общаться с сотрудниками ГИБДД и получить штраф.Ежедневно сотрудники ГИБДД выявляют нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств на проезжей части. За нарушения автовладельцам грозит административный штраф до полутора тысяч рублей. Если под дорожными знаками стоянка и остановка запрещена, имеется табличка "Работает эвакуатор", то транспортное средство будет эвакуировано на штрафстоянку.Дорожная полиция рекомендует водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршрут движения.