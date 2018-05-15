В Арбаже сотрудники ГИБДД спасли людей из горящего дома.

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ЧП произошло ночью 23 сентября 2018 года. На ул. Механизаторов загорелся деревянный двухквартирный жилой дом.

Рядом с местом происшествия оказались инспекторы спецбатальона ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Кировской области капитан Сергей Попыванов, лейтенант Антон Фалалеев, старший лейтенант Евгений Юркин и старший лейтенант Андрей Ожиганов.

Они незамедлительно оповестили о пожаре дежурную часть и отправились на помощь. В это время дом уже был окутан густым дымом.

Полицейские разделились на группы и начали эвакуацию жильцов. Инспекторы ДПС Попыванов и Юркин помогли выйти на улицу женщине с полуторагодовалой девочкой и усадили их в патрульный автомобиль ДПС, чтобы те не замерзли. После чего вместе вывели из гаража автомобиль хозяина квартиры.

Инспекторы ДПС Фалалеев и Ожиганов разбудили жильцов второй квартиры. Ее хозяин оказался инвалидом и не мог передвигаться самостоятельно. Автоинспекторы вывели его под руки из горящего дома. После чего вернулись в квартиру и вынесли баллон с газом, а также личные вещи.

Убедившись, что пострадавшие в медицинской помощи не нуждаются, полицейские приступили к оповещению об эвакуации жильцов ближайших домов. Благодаря быстрым и четким действиям автоинспекторов удалось избежать человеческих жертв.

по информации УМВД по Кировской области