В Юрьянском районе столкнулись две иномарки: 4 человека пострадали.

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Авария произошла около 13 часов 24.09.2018 года.

На 9 км автодороги «Вятка» на подъезде к г. Кирову, по предварительным данным, 59-летняя водитель автомобиля «Шкода Фабиа» выехала на полосу встречного движения и столкнулась со встречной автомашиной «Субару Импреза».

В результате происшествия четыре человека получили травмы: водитель и пассажир автомобиля «Шкода Фабиа» (госпитализированы), а также пассажир автомобиля «Субару Импреза» (госпитализирован), водитель автомобиля «Субару Импреза» (не госпитализирован).