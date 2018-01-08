ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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В Юрьянском районе столкнулись две иномарки: 4 человека пострадали.

Сегодня, 11:11 | Просмотров: 92 | Версия для печати
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Авария произошла около 13 часов 24.09.2018 года.
 
На 9 км автодороги «Вятка» на подъезде к г. Кирову, по предварительным данным, 59-летняя водитель автомобиля «Шкода Фабиа» выехала на полосу встречного движения и столкнулась со встречной автомашиной «Субару Импреза».
 
В результате происшествия четыре человека получили травмы: водитель и пассажир автомобиля «Шкода Фабиа» (госпитализированы), а также пассажир автомобиля «Субару Импреза» (госпитализирован), водитель автомобиля «Субару Импреза» (не госпитализирован).
 
В Юрьянском районе столкнулись две иномарки: 4 человека пострадали. В Юрьянском районе столкнулись две иномарки: 4 человека пострадали. В Юрьянском районе столкнулись две иномарки: 4 человека пострадали. В Юрьянском районе столкнулись две иномарки: 4 человека пострадали.


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