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Новости / Происшествия

В Кирово-Чепецке сбили двух женщин-пешеходов.

Сегодня, 10:44 | Просмотров: 97 | Версия для печати
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ДТП произошло утром 25.09.2018 года.
 
Во дворе дома № 3 на улице Созонтова, по предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля ВАЗ-213100 при движении задним ходом совершил наезд на 59-летнюю женщину-пешехода.
 
В результате происшествия женщина получила травмы (не госпитализирована).
 
В Кирово-Чепецке сбили двух женщин-пешеходов.Еще одно аналогичное ДТП случилось вечером на Западном проезде у корпуса № 576. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-11183 совершил наезд на 53-летнюю женщину-пешехода.
 
Она переходила проезжую часть по обозначенному дорожными знаками нерегулируемому пешеходному переходу.
 
В результате происшествия женщина получила травмы и была госпитализирована.


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