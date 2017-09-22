В Кирово-Чепецке сбили двух женщин-пешеходов.
ДТП произошло утром 25.09.2018 года.
Во дворе дома № 3 на улице Созонтова, по предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля ВАЗ-213100 при движении задним ходом совершил наезд на 59-летнюю женщину-пешехода.
В результате происшествия женщина получила травмы (не госпитализирована).
Еще одно аналогичное ДТП случилось вечером на Западном проезде у корпуса № 576. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-11183 совершил наезд на 53-летнюю женщину-пешехода.
Она переходила проезжую часть по обозначенному дорожными знаками нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия женщина получила травмы и была госпитализирована.
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