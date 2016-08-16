В селе Бурмакино в кювет вылетел ВАЗ-2110.

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ДТП случилось около полуночи 25.09.2018 года.

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На улице Ленина у дома № 1 с. Бурмакино, по предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля ВАЗ- 2110 не справился с управлением и съехал в придорожный кювет.

Автомобиль при этом опрокинулся и перевернулся.

В результате происшествия водитель ВАЗ-2110 получил травмы и был госпитализирован.