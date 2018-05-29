19-летнего кировчанина приговорили к 1 году 6 месяцам колонии за "находку" наркотиков.
В ходе судебного разбирательства установлено, что в феврале 2018 года молодой человек нашел вблизи одного из домов на улице Северная Набережная города Кирова сверток с синтетическим наркотическим средством.
"Находку" он не передал в полицию, а оставил на хранение у себя в квартире.
Спустя некоторое время молодой человек был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При осмотре его квартиры из незаконного оборота было изъято наркотическое средство в крупном размере.
Суд признал кировчанина виновным и, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
по информации прокуратуры Кировской области
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