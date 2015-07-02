В области участились случаи столкновения автомобилей с лосями

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Дикие животные выходят на трассу. В регионе увеличилось количество ДТП с участием лесных обитателей. У лосей начался гон, говорят охотоведы.Уже стемнело, когда на 12-м километре трассы "Вятка" водитель ВАЗа сбил лося. Животное само выскочило на дорогу. Автомобиль искорежен, водитель серьезных травм не получил.Осенью особую опасность представляет лось. У животных проходит гон. Молодые телята, отлученные от родителей, не понимают, насколько опасна дорога.Взрослый лось может весить более полтонны. Молодые телята в среднем 150-т килограммов. Столкновение с такими животными может привести к тяжким последствиям.Водителям следует быть особенно бдительными в зоне действия знаков, предупреждающих о движении животных через проезжую часть.