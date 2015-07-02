В области участились случаи столкновения автомобилей с лосями
Уже стемнело, когда на 12-м километре трассы "Вятка" водитель ВАЗа сбил лося. Животное само выскочило на дорогу. Автомобиль искорежен, водитель серьезных травм не получил.
АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В текущем году на территории Кировской области произошло 8 ДТП с участием диких животных. В которых один человек погиб, это был ребенок, и 16-ть получили травмы».
Осенью особую опасность представляет лось. У животных проходит гон. Молодые телята, отлученные от родителей, не понимают, насколько опасна дорога.
ВЛАДИМИР КОЗЛОВ, ЗАВ. КАФЕДРЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ И БИОЛОГИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ВГСХА, ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:
«Если человека лоси боятся, то к транспорту относятся абсолютно индифферентно. Дороги они опасаются, а машин – нет».
Взрослый лось может весить более полтонны. Молодые телята в среднем 150-т килограммов. Столкновение с такими животными может привести к тяжким последствиям.
АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Госавтоинспекция по Кировской области обращается ко всем водителям и напоминает. Если вы встретили животное на проезжей части, в таком случае вам стоит прижаться вправо, включить аварийную сигнализацию, полностью остановить транспортное средство, дождаться того момента, когда животное уйдет с проезжей части».
Водителям следует быть особенно бдительными в зоне действия знаков, предупреждающих о движении животных через проезжую часть.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!