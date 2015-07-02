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В области участились случаи столкновения автомобилей с лосями

Сегодня, 17:57 | Просмотров: 82 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Дикие животные выходят на трассу. В регионе увеличилось количество ДТП с участием лесных обитателей. У лосей начался гон, говорят охотоведы.

Уже стемнело, когда на 12-м километре трассы "Вятка" водитель ВАЗа сбил лося. Животное само выскочило на дорогу. Автомобиль искорежен, водитель серьезных травм не получил.

В области участились случаи столкновения автомобилей с лосямиАЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В текущем году на территории Кировской области произошло 8 ДТП с участием диких животных. В которых один человек погиб, это был ребенок, и 16-ть получили травмы».

Осенью особую опасность представляет лось. У животных проходит гон. Молодые телята, отлученные от родителей, не понимают, насколько опасна дорога.

В области участились случаи столкновения автомобилей с лосямиВЛАДИМИР КОЗЛОВ, ЗАВ. КАФЕДРЫ ОХОТОВЕДЕНИЯ И БИОЛОГИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ВГСХА, ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:
«Если человека лоси боятся, то к транспорту относятся абсолютно индифферентно. Дороги они опасаются, а машин – нет».

Взрослый лось может весить более полтонны. Молодые телята в среднем 150-т килограммов. Столкновение с такими животными может привести к тяжким последствиям.

АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Госавтоинспекция по Кировской области обращается ко всем водителям и напоминает. Если вы встретили животное на проезжей части, в таком случае вам стоит прижаться вправо, включить аварийную сигнализацию, полностью остановить транспортное средство, дождаться того момента, когда животное уйдет с проезжей части».

Водителям следует быть особенно бдительными в зоне действия знаков, предупреждающих о движении животных через проезжую часть.


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