В Кирове ищут подозреваемого в поджогах домов.
В течение августа и сентябрь в Ленинском районе города Кирова были зафиксированы поджоги 5 жилых домов.
Полицейским удалось установить, что к преступлению может быть причастен мужчина, которого запечатлели камеры видеонаблюдения.
Его приметы: на вид 20-35 лет, худощавого телосложения.
Был одет: чёрная куртка, синие джинсы, серые кроссовки с белой подошвой, черная бейсболка.
Если вы узнали человека на видео, сообщите об этом в полицию по телефонам: (8332) 56-60-20, 8-922-964-11-64 или 02 (102 с мобильного).
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