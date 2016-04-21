В Кирове ищут подозреваемого в поджогах домов.

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В течение августа и сентябрь в Ленинском районе города Кирова были зафиксированы поджоги 5 жилых домов.

Полицейским удалось установить, что к преступлению может быть причастен мужчина, которого запечатлели камеры видеонаблюдения.

Его приметы: на вид 20-35 лет, худощавого телосложения.

Был одет: чёрная куртка, синие джинсы, серые кроссовки с белой подошвой, черная бейсболка.

Если вы узнали человека на видео, сообщите об этом в полицию по телефонам: (8332) 56-60-20, 8-922-964-11-64 или 02 (102 с мобильного).