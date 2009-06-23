В Кировской области выявили и оштрафовали нелегальную службу такси.
Сотрудники УФНС по Кировской области выявили в одном из районов региона служба такси, которая работала без постановки на налоговый учет и без уплаты налогов в бюджет территории.
С октября 2017 года по февраль 2018 года диспетчер службы такси принимала заявки в арендованном помещении.
Позже договор аренды по инициативе директора (который также работал водителем) был расторгнут, а «офис» такси обосновался в квартире родственника директора организации. Здесь диспетчер продолжила принимать звонки, поступающие от клиентов на междугородние рейсы.
Все это время такси размещало в соцсетях рекламу о перевозке пассажиров по населенному пункту, а также о междугородных перевозках с указанием контактных номеров телефонов.
Также изготавливались и распространялись рекламные визитки такси с указанием контактных номеров телефонов.
На основании полученных материалов налоговой инспекцией было принято решение о привлечении службы такси к налоговой ответственности в виде штрафа.
Рейдовая работа налоговых органов по выявлению нарушителей налогового законодательства будет продолжена, соответствующее поручение направлено Управлением в адрес территориальных налоговых органов.
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