В Кировской области выявили и оштрафовали нелегальную службу такси.

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Сотрудники УФНС по Кировской области выявили в одном из районов региона служба такси, которая работала без постановки на налоговый учет и без уплаты налогов в бюджет территории.

С октября 2017 года по февраль 2018 года диспетчер службы такси принимала заявки в арендованном помещении.

Позже договор аренды по инициативе директора (который также работал водителем) был расторгнут, а «офис» такси обосновался в квартире родственника директора организации. Здесь диспетчер продолжила принимать звонки, поступающие от клиентов на междугородние рейсы.

Все это время такси размещало в соцсетях рекламу о перевозке пассажиров по населенному пункту, а также о междугородных перевозках с указанием контактных номеров телефонов.

Также изготавливались и распространялись рекламные визитки такси с указанием контактных номеров телефонов.

На основании полученных материалов налоговой инспекцией было принято решение о привлечении службы такси к налоговой ответственности в виде штрафа.

Рейдовая работа налоговых органов по выявлению нарушителей налогового законодательства будет продолжена, соответствующее поручение направлено Управлением в адрес территориальных налоговых органов.