В СКР проведут проверку по факту нападения собаки на двух детей.

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Следственными органами СКР по Кировской области по факту публикации в СМИ информации о нападении собаки на двух детей проводится доследственная проверка.

По сообщению очевидцев, инцидент произошел 25 сентября около 12 часов рядом с детским садом №4, расположенным в микрорайоне Чистые пруды города Кирова.

На двух 7-летних детей набросилась овчарка. Животное выгуливал хозяин. Собака была на поводке, но без намордника.

Одного ребенка она слегка укусила, второй не пострадал. Тем не менее в травмбольнице мальчику назначили уколы от бешенства.

В ходе доследственной проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

по информации СУ СКР по Кировской области