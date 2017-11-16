В СКР проведут проверку по факту нападения собаки на двух детей.
Следственными органами СКР по Кировской области по факту публикации в СМИ информации о нападении собаки на двух детей проводится доследственная проверка.
По сообщению очевидцев, инцидент произошел 25 сентября около 12 часов рядом с детским садом №4, расположенным в микрорайоне Чистые пруды города Кирова.
На двух 7-летних детей набросилась овчарка. Животное выгуливал хозяин. Собака была на поводке, но без намордника.
Одного ребенка она слегка укусила, второй не пострадал. Тем не менее в травмбольнице мальчику назначили уколы от бешенства.
В ходе доследственной проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
по информации СУ СКР по Кировской области
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