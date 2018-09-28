В Кирово-чепецком районе будут судить владельца собак, напавших на нескольких людей.

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По версии следствия, инцидент произошел 18 июля 2018 года в д. Мокрецы Кирово-Чепецкого района.

Две собаки породы алабай (среднеазиатские овчарки) напали на местных жителей. Сначала собаки сильно искусали женщину 1947 года рождения. Она была госпитализирована с тяжелыми травмами, несколько дней находилась в реанимации и в итоге скончалась в обльнице.

Мужчине, на которого также напали данные собаки, была оказана помощь на месте.

Кроме того, сотрудники полиции, оперативно прибывшие на место ЧП, сумели спасти от очередного нападения собак женщину с ребенком. Агрессивных собак полицейским пришлось пристрелить.

В рамках расследования уголовного дела было установлено, что две собаки породы алабай несколько лет содержались на территории земельного участка, расположенного в деревне Сунчиха. Его хозяином был 47-летний мужчина.

Он знал, что собаки могут проявить агрессию по отношению к человеку, содержал их в вольере, без поводков и намордников, в границах охраняемого участка. Но территория не была полностью изолирована, и животные могли самовольно покидать вольер и свободно перемещались по деревне.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным Кирово-Чепецким городским прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

по информации СУ СКР по Кировской области