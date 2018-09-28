В Вятских Полянах расследуют обстоятельства гибели на пожаре двух человек.

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ЧП произошло утром 27 сентября.

Загорелась одна из квартир в доме на 1-ом переулке Толстова. В результате сгорели крыша, перекрытие, обгорели изнутри и снаружи стены дома, сгорела часть имущества.

На месте ЧП были обнаружены тела двух человек: 77-летнего хозяина дома и его 67-летней знакомой.

По предположительной информации, погибшие накануне происшествия употребляли спиртные напитки. Назначены экспертизы с целью установления причин смерти погибших и причин пожара.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

по информации СУ СКР по Кировской области