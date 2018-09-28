В Оричевском районе обвалился мост через реку Илгань.
ЧП произошло утром 29 сентября 2018 года.
Мост провалился под тяжестью грузовика, пытавшегося проехать в деревню Малая Грызиха.
Эта деревянная переправа для местных жителей - самый короткий путь, связывающий населенный пункт с "большой землей". Жители деревни каждый год своими руками ремонтируют переправу.
Отметим, что всего в деревне около тридцати жилых домов. Среди местных жителей есть инвалиды.
И, по словам местных жителей, в случае пожара или другого ЧП быстро добраться в деревню экстренные службы не смогут.
Добавим, что на месте ЧП сегодня побывали представители руководства Коршикского сельского поселения и экстренных служб. Грузовик, застрявший на мосту, удалось вызволить.
Переправу должны были отремонтировать в текущем году. Но подрядчик, по словам местных властей, в последний момент отказался от контракта. И сейчас решается вопрос о том, кто сможет все-таки отремонтировать переправу через реку Илгань.
Сейчас до деревни Малая Грызиха можно добраться по объездной дороге.
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