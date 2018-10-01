ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

01 октября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.5906
EURO: 76.2294
Погода в городе Кирове:
утром:  +4...+6°C
днём:  +6...+8°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

70-летний кировчанин поверил в "компенсацию" за некачественный товар и перечислил мошенникам 653 тысячи рублей.

Сегодня, 09:42 | Просмотров: 0 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Пенсионеру 1948 года рождения, проживающему в мкр. Лянгасово, позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что ему полагается "компенсация".
 
Речь шла о товаре, который пенсионер приобрел летом. По словам незнакомца, товар был некачественный и за него полагается компенсация в размере 540 тысяч рублей.
 
Кроме того, мужчина сообщил, что уже есть судебное решение о выплате этих денег, но сначала «требуется оплатить налог». Доверчивый пенсионер перевел незнакомцу 29 тысяч рублей.
 
Спустя несколько дней потребовалось «оплатить услуги адвоката» в размере 200 тысяч рублей.
 
Далее незнакомец сообщил кировчанину, что у него есть только «банковская карта, на которой лежит миллион рублей», и они ее вышлют. Но сначала пенсионер должен перевести им «разницу».
 
В общей сложности кировчанин перечислил мошенникам 635 тысяч рублей.
 
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность похитителя денег. Установлено, что звонки совершались из Москвы.
 
по информации УМВД по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

70-летний кировчанин поверил в "компенсацию" за некачественный товар и перечислил мошенникам 653 тысячи рублей.

9:42 01.10.2018


70-летний кировчанин поверил в "компенсацию" за некачественный товар и перечислил мошенникам 653 тысячи…

По факту ДТП в Юрьянском районе проводится проверка.

19:33 30.09.2018


По факту ДТП в Юрьянском районе проводится проверка.

В Оричевском районе обвалился мост через реку Илгань.

17:33 29.09.2018


В Оричевском районе обвалился мост через реку Илгань.

В Вятских Полянах расследуют обстоятельства гибели на пожаре двух человек.

10:03 28.09.2018


В Вятских Полянах расследуют обстоятельства гибели на пожаре двух человек.

Кировская область перейдет на новую систему обращения с отходами.

9:48 28.09.2018


Кировская область перейдет на новую систему обращения с отходами.

В Кирово-чепецком районе будут судить владельца собак, напавших на нескольких людей.

9:41 28.09.2018


В Кирово-чепецком районе будут судить владельца собак, напавших на нескольких людей.

В Кировской области наблюдали редкую белую радугу.

19:29 27.09.2018


В Кировской области наблюдали редкую белую радугу.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове слишком затянулся ремонт дворов

20:47 28.09.2018


В Кирове слишком затянулся ремонт дворов

Первоклассники изучают правила дорожного движения

20:46 28.09.2018


Первоклассники изучают правила дорожного движения

Новые передвижные флюорографы

20:45 28.09.2018


Новые передвижные флюорографы

В Кирове открылся Инжиниринговый центр ВятГУ

10:31 28.09.2018


В Кирове открылся Инжиниринговый центр ВятГУ

Кировские общественники вышли на дороги Кирова, чтобы проверить информацию о ямочном ремонте

20:45 27.09.2018


Кировские общественники вышли на дороги Кирова, чтобы проверить информацию о ямочном ремонте

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кировской области пенсионерка попыталась получить компенсацию за некачественный товар и лишилась 200 тысяч рублей.

26.01.2016


В Кировской области пенсионерка попыталась получить компенсацию за некачественный товар и лишилась 200 тысяч рублей.

Новая уловка мошенников: "компенсация" за некачественный товар

14.07.2016


Новая уловка мошенников: "компенсация" за некачественный товар

70-летний пенсионер потерял 100 тысяч рублей, отдав их мошенникам «под проценты».

24.11.2017


70-летний пенсионер потерял 100 тысяч рублей, отдав их мошенникам «под проценты».

75-летний кировчанин перевел мошенникам 370 тысяч рублей

14.07.2017


75-летний кировчанин перевел мошенникам 370 тысяч рублей

Жительница п. Опарино отдала мошенникам 474 тысячи рублей, что получить "компенсацию" 7 млн рублей.

11.09.2018


Жительница п. Опарино отдала мошенникам 474 тысячи рублей, что получить "компенсацию" 7 млн рублей.

Житель Кирова при оформлении кредита через интернет потерял 55 тысяч рублей.

05.04.2018


Житель Кирова при оформлении кредита через интернет потерял 55 тысяч рублей.

Популярные новости

По факту ДТП в Юрьянском районе проводится проверка.

30.09.2018


По факту ДТП в Юрьянском районе проводится проверка.

Появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

20.09.2018


Появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

В Кирове начинается отопительный сезон.

25.09.2018


В Кирове начинается отопительный сезон.

Кировская региональная ипотечная корпорация признана банкротом.

21.09.2018


Кировская региональная ипотечная корпорация признана банкротом.

В Оричевском районе обвалился мост через реку Илгань.

29.09.2018


В Оричевском районе обвалился мост через реку Илгань.

В Опаринском районе на пожаре погибли двое малолетних детей.

20.09.2018


В Опаринском районе на пожаре погибли двое малолетних детей.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх