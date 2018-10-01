70-летний кировчанин поверил в "компенсацию" за некачественный товар и перечислил мошенникам 653 тысячи рублей.

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Пенсионеру 1948 года рождения, проживающему в мкр. Лянгасово, позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что ему полагается "компенсация".

Речь шла о товаре, который пенсионер приобрел летом. По словам незнакомца, товар был некачественный и за него полагается компенсация в размере 540 тысяч рублей.

Кроме того, мужчина сообщил, что уже есть судебное решение о выплате этих денег, но сначала «требуется оплатить налог». Доверчивый пенсионер перевел незнакомцу 29 тысяч рублей.

Спустя несколько дней потребовалось «оплатить услуги адвоката» в размере 200 тысяч рублей.

Далее незнакомец сообщил кировчанину, что у него есть только «банковская карта, на которой лежит миллион рублей», и они ее вышлют. Но сначала пенсионер должен перевести им «разницу».

В общей сложности кировчанин перечислил мошенникам 635 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность похитителя денег. Установлено, что звонки совершались из Москвы.

по информации УМВД по Кировской области