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Новости / Происшествия

В Орловском районе ВАЗ-2115 врезался в "Nissan Teana": пострадали четыре человека, в том числе годовалый ребенок.

29 ноября 2018 15:38 | Просмотров: 258 | Версия для печати
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ДТП произошло около 10 часов утра 28 ноября 2018 года.
 
На 381 километре автодороги «Вятка», по предварительной информации, 30-летний водитель ВАЗа при обгоне выехал на встречную полосу, но не убедился в безопасности манёвра.
 
В результате произошло столкновение с "Nissan Teana" под управлением 46-летнего мужчины.
 
В салоне одного из автомобилей находился годовалый ребенок. Девочка была пристегнута в детском автомобильном кресле, что спасло ей жизнь.
 
В результате аварии травмы также получили оба водителя и 27-летняя пассажирка иномарки. Автомобили получили сильные повреждения.
 
Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту аварии проводится проверка.
 
В целом за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и девять получили травмы, в том числе двое детей.
 
Одно из смертельных ДТП случилось накануне у д. Исуповской Кирово-Чепецкого района. В столкновении "Porsche Cayenne" и "Kia Sportage" погибли настоятель церкви п. Верхжимье и 80-летняя пассажирка "Porsche Cayenne".
 
на фото УГИБДД по Кировской области: авария в Орловском районе
 
В Орловском районе ВАЗ-2115 врезался в "Nissan Teana": пострадали четыре человека, в том числе годовалый ребенок. В Орловском районе ВАЗ-2115 врезался в "Nissan Teana": пострадали четыре человека, в том числе годовалый ребенок. В Орловском районе ВАЗ-2115 врезался в "Nissan Teana": пострадали четыре человека, в том числе годовалый ребенок. В Орловском районе ВАЗ-2115 врезался в "Nissan Teana": пострадали четыре человека, в том числе годовалый ребенок. В Орловском районе ВАЗ-2115 врезался в "Nissan Teana": пострадали четыре человека, в том числе годовалый ребенок.


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