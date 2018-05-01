В Орловском районе ВАЗ-2115 врезался в "Nissan Teana": пострадали четыре человека, в том числе годовалый ребенок.

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ДТП произошло около 10 часов утра 28 ноября 2018 года.

На 381 километре автодороги «Вятка», по предварительной информации, 30-летний водитель ВАЗа при обгоне выехал на встречную полосу, но не убедился в безопасности манёвра.

В результате произошло столкновение с "Nissan Teana" под управлением 46-летнего мужчины.

В салоне одного из автомобилей находился годовалый ребенок. Девочка была пристегнута в детском автомобильном кресле, что спасло ей жизнь.

В результате аварии травмы также получили оба водителя и 27-летняя пассажирка иномарки. Автомобили получили сильные повреждения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту аварии проводится проверка.

В целом за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и девять получили травмы, в том числе двое детей.

на фото УГИБДД по Кировской области: авария в Орловском районе