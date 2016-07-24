В Ненецком автономном округе во время жесткой посадки Ми-26 пострадал житель г. Кирова.

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ЧП произошло 28 ноября в 500 метрах от вертолетной площадки Пижма вблизи от поселка Харьягинский Ненецкого автономного округа.

В результате жетской посадки погиб командир вертолета. Еще пять человек пострадали.

В том числе уроженец г. Кирова - один из членов экипажа.

Как сообщили в оперативном штабе на месте ЧС, перед инцидентом экипаж вертолета три раза не смог приземлиться. По предварительным данным, аварийная ситуация возникла из-за обледенения корпуса.

По информации пресс-службы Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дела по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Пострадавшие находятся в окружной больнице. У троих человек состояние тяжёлое, у одного состояние средней степени тяжести, у одного – лёгкой степени.

Вертолёт Ми-26 авиакомпании UTair выполнял рейс с Наульского месторождения на аэродром Пижма. На борту находились шесть человек.