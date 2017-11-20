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Новости / Происшествия

В Кирове ночью столкнулись ВАЗ-2115 и ГАЗ-2834.

Вчера, 14:37 | Просмотров: 104 | Версия для печати
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ДТП произошло около двух часов ночи 29.11.2018 г.
 
На улице Урицкого, у дома № 16, по предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ - 2115» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ-2834», который двигался по главной дороге.
 
От удара легковой автомобиль перевернулся.
 
В результате происшествия 24-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2115» получила травмы (не госпитализирована).
 
 
В Кирове ночью столкнулись ВАЗ-2115 и ГАЗ-2834. В Кирове ночью столкнулись ВАЗ-2115 и ГАЗ-2834. В Кирове ночью столкнулись ВАЗ-2115 и ГАЗ-2834.


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