В Кирове ночью столкнулись ВАЗ-2115 и ГАЗ-2834.
ДТП произошло около двух часов ночи 29.11.2018 г.
На улице Урицкого, у дома № 16, по предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ - 2115» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ-2834», который двигался по главной дороге.
От удара легковой автомобиль перевернулся.
В результате происшествия 24-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2115» получила травмы (не госпитализирована).
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