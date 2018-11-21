В Оричевском районе "Мазда Титан" протаранила "пятерку".

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ДТП произошло около 11 часов 29.11.2018 г.

На улице Центральной у д. 1 в деревне Помаскины Спас-Талицкого сельского поселения, по предварительным данным, 43-летний водитель фургона «Мазда Титан» врезался в автомобиль «ВАЗ - 2105» под управлением 67-летнего водителя.

В результате происшествия водитель "пятерки" получил травмы (не госпитализирован).