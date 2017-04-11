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Новости / Происшествия

В отношении главы администрации села Великорецкого возбудили уголовное дело.

Вчера, 15:14 | Просмотров: 130 | Версия для печати
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По версии следствия, в 2018 году в рамках реализации программы местных инициатив администрацией Великорецкого был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству кладбища.
 
По согласованию с главой поселения были произведены работы по валке деревьев.
 
Но, оказалось, что деревья вырубили без соответствующего разрешения администрации поселения. Необходимые документы не оформлялись и обследование территории не проводилось.
 
Зато был вдвое увеличен объем работ по валке деревьев без увеличения сметной стоимости и изменения цены контракта. При этом вырубленные деревья в казну муниципального образования не оприходывались.
 
В результате была совершена растрата не менее 400 тысяч рублей.
 
По данным фактам по материалам проверки прокуратуры Юрьянского района следователями Юрьянского МСО СУ СКР по Кировской области возбуждены уголовные дела, следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
 
Расследование продолжается.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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