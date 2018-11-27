В Кирове ищут женщину, похитившую продукты из магазина.

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Подозреваемая похитила с прилавков супермаркета на улице Некрасова товары на общую сумму в 3 тысячи 100 рублей.

Злоумышленницу зафиксировала камера видеонаблюдения.

Ее приметы: на вид около 40 лет, рост 160-165 сантиметров, плотного телосложения. На голове темно-русые волосы.

Была одета в куртку белого цвета длиной ниже пояса с молниями темного цвета, штаны черного цвета, обувь черного цвета, на голове шапка черного цвета. При себе имела дамскую сумку коричневого цвета с бежевыми вставками.

Если вы располагаете информацией о личности и местонахождении данной женщины, сообщите в полицию по телефонам 8-922-982-02-47, 56-60-20 или 02 (102 с мобильного телефона).

по информации УМВД по Кировской области