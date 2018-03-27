Сотрудники МЧС напомнили многодетным семьям о правилах безопасности
Предотвратить легче, чем тушить. Такие рейды - регулярное мероприятие. Травматизм и гибель детей на пожарах происходит зачастую из-за детской шалости с огнем, при этом, чаще всего дети остаются одни без присмотра.
АНДРЕЙ КОРЯКИН, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МЧС Г. КИРОВА:
«В рамках этого профилактического мероприятия мы совместно с представителями социальных служб посещаем многодетные семьи. При проведении данной профилактической работы мы проводим противопожарные инструктажи, вручаем памятки, а также дымовые пожароизвещатели».
Именно пожарные извещатели своевременно смогут оповестить жильцов в случае возгорания. Инспектор пожнадзора провел инструктаж и вручил памятки.
ЕЛЕНА САМАРИНА:
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