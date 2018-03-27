Сотрудники МЧС напомнили многодетным семьям о правилах безопасности

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«Это очень необходимо для людей - это предупреждение. Что, как, пожаров очень много, тем более не все соблюдают».

В Кирове сотрудники МЧС совместно с социальными работникам сегодня посещают многодетные семьи. Встречи проходят в рамках акции "Месяц безопасности".Предотвратить легче, чем тушить. Такие рейды - регулярное мероприятие. Травматизм и гибель детей на пожарах происходит зачастую из-за детской шалости с огнем, при этом, чаще всего дети остаются одни без присмотра.Именно пожарные извещатели своевременно смогут оповестить жильцов в случае возгорания. Инспектор пожнадзора провел инструктаж и вручил памятки.По статистике, большая часть возгораний происходит именно в жилом секторе. Поэтому подобные проверки в таких домах будут проходить и дальше.