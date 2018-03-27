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Сотрудники МЧС напомнили многодетным семьям о правилах безопасности

Вчера, 15:40 | Просмотров: 114 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В Кирове сотрудники МЧС совместно с социальными работникам сегодня посещают многодетные семьи. Встречи проходят в рамках акции "Месяц безопасности".

Предотвратить легче, чем тушить. Такие рейды - регулярное мероприятие. Травматизм и гибель детей на пожарах происходит зачастую из-за детской шалости с огнем, при этом, чаще всего дети остаются одни без присмотра.

Сотрудники МЧС напомнили многодетным семьям о правилах безопасностиАНДРЕЙ КОРЯКИН, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МЧС Г. КИРОВА:
«В рамках этого профилактического мероприятия мы совместно с представителями социальных служб посещаем многодетные семьи. При проведении данной профилактической работы мы проводим противопожарные инструктажи, вручаем памятки, а также дымовые пожароизвещатели».

Именно пожарные извещатели своевременно смогут оповестить жильцов в случае возгорания. Инспектор пожнадзора провел инструктаж и вручил памятки.

Сотрудники МЧС напомнили многодетным семьям о правилах безопасностиЕЛЕНА САМАРИНА:
«Это очень необходимо для людей - это предупреждение. Что, как, пожаров очень много, тем более не все соблюдают».
 
 
По статистике, большая часть возгораний происходит именно в жилом секторе. Поэтому подобные проверки в таких домах будут проходить и дальше.


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