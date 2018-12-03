В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.
Страшная авария произошла около 15 часов 1 декабря.
На 403 километре федеральной автодороги «Вятка» столкнулись ВАЗ-21099 и грузовик Volvo.
По предварительным данным, 32-летняя женщина-водитель «Лады» выехала на встречную полосу для обгона и врезалась во встречный грузовик.
От удара фура вылетела в кювет и перевернулась в кювет. Легковой автомобиль превратился в груду покореженного металла.
В результате ДТП 32-летняя женщина-водитель погибла. 49-летний водитель фуры получил легкие ушибы.
В целом за прошедшие три дня на дорогах районов области в 7 ДТП 2 человека погибли и 6 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.
Еще одно смертельное ДТП произошло на 142 километре автодороги «Вятка» в Яранском районе.
По предварительным данным, 39-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада Веста» сбила пешехода, который находился на проезжей части.
В результате наезда 39-летний мужчина погиб на месте.
на фото: ДТП в Орловском районе
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.