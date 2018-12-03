В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

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Страшная авария произошла около 15 часов 1 декабря.

На 403 километре федеральной автодороги «Вятка» столкнулись ВАЗ-21099 и грузовик Volvo.

По предварительным данным, 32-летняя женщина-водитель «Лады» выехала на встречную полосу для обгона и врезалась во встречный грузовик.

От удара фура вылетела в кювет и перевернулась в кювет. Легковой автомобиль превратился в груду покореженного металла.

В результате ДТП 32-летняя женщина-водитель погибла. 49-летний водитель фуры получил легкие ушибы.

В целом за прошедшие три дня на дорогах районов области в 7 ДТП 2 человека погибли и 6 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Еще одно смертельное ДТП произошло на 142 километре автодороги «Вятка» в Яранском районе.

По предварительным данным, 39-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада Веста» сбила пешехода, который находился на проезжей части.

В результате наезда 39-летний мужчина погиб на месте.

на фото: ДТП в Орловском районе