В Оричевском районе во время земляных работ погиб мужчина.

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В СКР устанавливают обстоятельства смерти рабочего, которого завалило землей во время проведения земляных работ при копании колодца.

ЧП произошло 2 декабря около 16 часов в деревне Трапицыно Оричевского района.

Около одного из домов двое рабочих проводили земляные работы по раскопке колодца.

В ходе раскопок неожиданно произошел обвал земли, в результате которого на глубине 5 метров грунтом завалило один из рабочих – 50-летнего мужчину.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

по информации СУ СКР по Кировской области