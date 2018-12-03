В Оричевском районе во время земляных работ погиб мужчина.
В СКР устанавливают обстоятельства смерти рабочего, которого завалило землей во время проведения земляных работ при копании колодца.
ЧП произошло 2 декабря около 16 часов в деревне Трапицыно Оричевского района.
Около одного из домов двое рабочих проводили земляные работы по раскопке колодца.
В ходе раскопок неожиданно произошел обвал земли, в результате которого на глубине 5 метров грунтом завалило один из рабочих – 50-летнего мужчину.
В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
по информации СУ СКР по Кировской области
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