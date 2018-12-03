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Новости / Происшествия

В Уржумском районе пожарные спасли из горящей фермы две сотни телят.

Вчера, 15:39 | Просмотров: 356 | Версия для печати
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ЧП произошло 2 декабря в д. Фролята Уржумского района.
 
Днем там загорелась котельная телятника.
 
К моменту прибытия первых пожарных расчетов огонь уже перекинулся на крышу телятника.
 
Пожарным удалось вывести из горящего коровника 249 телят. В результате пожара обгорела крыша телятника на площади 15 кв.м.
 
Предполагаемая причина - неправильное устройство отопительной печи. Ориентировочный ущерб от пожара составил 30 тыс. рублей.
 
Еще один пожар произошел 1 декабря в п. Подосиновец.
 
На улице Полярной загорелся 5-квартирный жилой дом. Очаг возгорания находился в одной из квартир одной из квартир. Там сгорели кровать и матрас, закоптились стены и потолок в комнате по всей площади.
 
На месте пожара было обнаружено тело хозяйки квартиры 1971 г.р. Женщина погибла, предположительно, от отравления продуктами горения. Предполагаемая причина - неосторожность при курении.


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