В Уржумском районе пожарные спасли из горящей фермы две сотни телят.
ЧП произошло 2 декабря в д. Фролята Уржумского района.
Днем там загорелась котельная телятника.
К моменту прибытия первых пожарных расчетов огонь уже перекинулся на крышу телятника.
Пожарным удалось вывести из горящего коровника 249 телят. В результате пожара обгорела крыша телятника на площади 15 кв.м.
Предполагаемая причина - неправильное устройство отопительной печи. Ориентировочный ущерб от пожара составил 30 тыс. рублей.
Еще один пожар произошел 1 декабря в п. Подосиновец.
На улице Полярной загорелся 5-квартирный жилой дом. Очаг возгорания находился в одной из квартир одной из квартир. Там сгорели кровать и матрас, закоптились стены и потолок в комнате по всей площади.
На месте пожара было обнаружено тело хозяйки квартиры 1971 г.р. Женщина погибла, предположительно, от отравления продуктами горения. Предполагаемая причина - неосторожность при курении.
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