Кировчане попадаются на уловки мошенников по замене счетчиков

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Заменить электросчётчик за восемь тысяч рублей. Кировчане вновь и вновь попадаются на уловки мошенников. Причём, злоумышленники становятся всё изобретательнее.Новый счетчик Валерию Зыкину поставили в прошлом году. А так как оборудование находится в квартире, и специалисты регулярно проверяют показания, пенсионер не удивился очередной проверке.Замена счетчика обошлась инвалиду по зрению в 8 тысяч 300 рублей, вот только "электрики" не уточнили, что считывать информацию с такого прибора учета можно только в специальной системе. И пришлось Валерию Зыкину снова устанавливать предыдущий счетчик. В ресурсонабжающей организации предупреждают, что о замене счетчиков уведомляют специальным письмом.От действий мошенников в ноябре пострадала еще одна кировчанка. К ней пришли мужчина и женщина, которые представились сотрудниками организации, занимающейся обслуживанием и поверкой электрооборудования.За свою работу по установке и опломбированию нового оборудования они попросили 5 тысяч 900 рублей, пригрозив в случае отказа «проблемами с правоохранительными органами».