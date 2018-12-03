Кировчане попадаются на уловки мошенников по замене счетчиков
Новый счетчик Валерию Зыкину поставили в прошлом году. А так как оборудование находится в квартире, и специалисты регулярно проверяют показания, пенсионер не удивился очередной проверке.
ВАЛЕРИЙ ЗЫКИН:
«Пришел, посмотрел, он у тебя врет, неправильно показывает, менять счетчик надо.
А этот, говорит, с подсветкой, данные сам передает, а я думаю, видеть - я не вижу, меня это устраивает».
Замена счетчика обошлась инвалиду по зрению в 8 тысяч 300 рублей, вот только "электрики" не уточнили, что считывать информацию с такого прибора учета можно только в специальной системе. И пришлось Валерию Зыкину снова устанавливать предыдущий счетчик. В ресурсонабжающей организации предупреждают, что о замене счетчиков уведомляют специальным письмом.
СЕРГЕЙ БЕРЕСНЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КИРОВСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС":
«Клиент с обозначением фамилии, имени, отчества в этом письме уведомляется о том, что у него истек срок поверки прибора учета. Сотрудники Кировского филиала ОАО "Энергосбыт Плюс", в частности, сотрудники, которые осуществляют установку, замену приборов учета электроэнергии, без соответствующего уведомления по домам не ходят, квартиры не обзванивают и замены приборов учета не предлагают».
От действий мошенников в ноябре пострадала еще одна кировчанка. К ней пришли мужчина и женщина, которые представились сотрудниками организации, занимающейся обслуживанием и поверкой электрооборудования.
- Электрик снял счетчик, сказал, что у вас магнит, и вы годами воруете энергию.
За свою работу по установке и опломбированию нового оборудования они попросили 5 тысяч 900 рублей, пригрозив в случае отказа «проблемами с правоохранительными органами».
МИХАИЛ СКОЧИЛОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В целях предупреждения данного вида действий полиция рекомендует не спешить с решением об установке газоанализатора, иного оборудования, электрического счетчика, позвонить в управляющую организацию, уточнить о проведении данных мероприятий считаем необходимым, также уточнить их реальную стоимость. При подозрении на мошеннические действия незамедлительно информировать по телефону 02».
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