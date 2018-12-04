Кировчанина, напавшего на таксиста, приговорили к 5 годам колонии строгого режима.

Поделиться новостью:

25-летний житель г. Кирова был признан виновным в совершении разбоя.

Нападение было совершено ночью 21 июля 2018 года на улице Чапаева.

Молодой человек находился на заднем пассажирском сидении такси, припаркованного у дома № 17. Он достал нож и, угрожая таксисту, потребовал отдать все деньги.

Водитель попытался оказать сопротивление и получил несколько ранений рук и шеи. В итоге таксист сумел выбраться из салона автомобиля и вызвать полицию.

Нападавший был задержан.

Суд признал обвиняемого виновным и, с учетом наличия предыдущей судимости, назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшего и взыскал с осуждённого материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 200 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

по информации прокуратуры Кировской области