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Кировчанина, напавшего на таксиста, приговорили к 5 годам колонии строгого режима.

Сегодня, 10:48 | Просмотров: 119 | Версия для печати
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25-летний житель г. Кирова был признан виновным в совершении разбоя.
 
Нападение было совершено ночью 21 июля 2018 года на улице Чапаева.
 
Молодой человек находился на заднем пассажирском сидении такси, припаркованного у дома № 17. Он достал нож и, угрожая таксисту, потребовал отдать все деньги.
 
Водитель попытался оказать сопротивление и получил несколько ранений рук и шеи. В итоге таксист сумел выбраться из салона автомобиля и вызвать полицию. 
 
Нападавший был задержан.
 
Суд признал обвиняемого виновным и, с учетом наличия предыдущей судимости, назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
 
Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшего и взыскал с осуждённого материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 200 тыс. рублей.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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