В Кирове пенсионерка перечислила мошенникам 50 тысяч рублей.

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Жертвой дистанционного мошенника стала жительница областного центра, 1952 года рождения.

Женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником организации, проверяющей банки.

В ходе разговора кировчанка рассказала, что у нее есть вклад в банке. И незнакомец предложил ей сделать новое вложение под больший процент и с лучшими условиями.

Доверчивая пенсионерка продиктовала незнакомцу все данные своего счета, после чего с него были списаны 50 тысяч рублей.

Мошенника ищут.

А еще одна жительница Кирова лишилась денег, покупая одежду в соцсети.

В соцсети, в группе, которая занимается продажей одежды, она оставила заявку на куртку и шапку. Вскоре её попросили перевести предоплату на счет мобильного телефона.

Через некоторое время девушка-"продавец" снова вышла на связь и попросила продиктовать данные банковской карты якобы "для возврата предоплаты". Узнав необходимую информацию, преступники списали с карты все деньги.

по информации УМВД по Кировской области