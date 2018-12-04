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В Кирове пенсионерка перечислила мошенникам 50 тысяч рублей.

Сегодня, 10:58 | Просмотров: 127 | Версия для печати
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Жертвой дистанционного мошенника стала жительница областного центра, 1952 года рождения.
 
Женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником организации, проверяющей банки.
 
В ходе разговора кировчанка рассказала, что у нее есть вклад в банке. И незнакомец предложил ей сделать новое вложение под больший процент и с лучшими условиями.
 
Доверчивая пенсионерка продиктовала незнакомцу все данные своего счета, после чего с него были списаны 50 тысяч рублей.
 
Мошенника ищут.
 
А еще одна жительница Кирова лишилась денег, покупая одежду в соцсети.
 
В соцсети, в группе, которая занимается продажей одежды, она оставила заявку на куртку и шапку. Вскоре её попросили перевести предоплату на счет мобильного телефона.
 
Через некоторое время девушка-"продавец" снова вышла на связь и попросила продиктовать данные банковской карты якобы "для возврата предоплаты". Узнав необходимую информацию, преступники списали с карты все деньги.
 
по информации УМВД по Кировской области


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