В Кирово-Чепецке задержали двух подростков-наркодилеров.

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В отношении двух несовершеннолетних жителей города Кирово-Чепецка возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, днем 19 ноября двое молодых людей у деревни Лобань Кирово-Чепецкого района забрали из тайника-закладки большую партию наркотиков.

В дальнейшем они планировали ее расфасовать и продать через интернет. Но реализовать задуманное не получилось.

Подростков задержали сотрудники ГКОН МО МВД России «Кирово-Чепецкий». В ходе личного досмотра у одного из юношей в карманах были обнаружены 15 свертков, внутри которых находились полимерные пакетики с наркотиком общим весом более 14 граммов, что является крупным размером.

Как сообщают в СУ СКР по Кировской области, расследование продолжается.

Тем временем в Кирове ищут двух других подростков, которые в центре города под покровом ночи расписывали стены подъездов и домов надписями и номерами телефонов.

Местные жители подозревают, что надписи и номера сотовых могут быть использованы для распространения наркосредств.

на фото: скриншот записи видеокамеры в одном из подъездов дома