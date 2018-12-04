В Кирове автоледи соревновались в искусстве вождения и знании ПДД
Глядя на них и не подумаешь, что одна — майор полиции, другая — судебный пристав. Но главное не звание, а призвание — ведь они, в первую очередь, девушки, а "Автоледи" - всего лишь маленькая возможность проверить свои большие профессиональные навыки.
АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В нем было 4 этапа - это творческий конкурс, где девушки представляли свои команды, также теоретические знания правил дорожного движения, практический конкурс - на автодроме проверяли умение управлять транспортным средством и стрельба».
Для каждой из участниц мало сказать, что это просто конкурс. Ведь это не только возможность показать себя, с пользой провести время, но и еще раз повторить то, что бывает необходимо на работе.
ЕЛЕНА ПОСКРЁБЫШЕВА, УЧАСТНИЦА:
«Именно в моей работе, наверное, поможет стрельба, но я не исключаю ПДД и именно вождения навыки».
Если с экзаменом на знание ПДД участницы справлялись легко, то организаторы предупреждали - расслабляться еще рано. Ведь среди испытаний - демонстрация мастерства фигурного вождения. Какой бы красотой и силой не отличался "железный конь" - важно одно.
ПАВЕЛ БОБОВ, МАЙОР, НАЧАЛЬНИК ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ Г. КИРОВА:
«Прежде всего, это мастерство вождения, да, временной показатель учитывался, он был одним из основополагающих, но самое главное при этом нужно было не допустить ни одной ошибки».
«Наверное, главное была тренировка, потому что я сдавала на права 10 лет назад и все эти фигуры не как заново, но тем не менее».
Яркое завершение конкурса - показательные выступления. Сотрудники ГИБДД рассказали о том, как можно самостоятельно оформить дорожно-транспортное происшествие, МЧС продемонстрировали ситуацию изъятия пострадавших из автомобиля, а кинологи показали момент задержания преступника.
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