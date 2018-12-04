В Кирове автоледи соревновались в искусстве вождения и знании ПДД

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Сами девушки признаются - здесь "на авось" не пройдет, как и перед любым конкурсом - нужна тренировка.

В Кирове прошел конкурс "Автоледи". Участницы соревновались в искусстве вождения автомобиля и знании правил дорожного движения. Как дамы справились с заданиями?Глядя на них и не подумаешь, что одна — майор полиции, другая — судебный пристав. Но главное не звание, а призвание — ведь они, в первую очередь, девушки, а "Автоледи" - всего лишь маленькая возможность проверить свои большие профессиональные навыки.Для каждой из участниц мало сказать, что это просто конкурс. Ведь это не только возможность показать себя, с пользой провести время, но и еще раз повторить то, что бывает необходимо на работе.Если с экзаменом на знание ПДД участницы справлялись легко, то организаторы предупреждали - расслабляться еще рано. Ведь среди испытаний - демонстрация мастерства фигурного вождения. Какой бы красотой и силой не отличался "железный конь" - важно одно.Яркое завершение конкурса - показательные выступления. Сотрудники ГИБДД рассказали о том, как можно самостоятельно оформить дорожно-транспортное происшествие, МЧС продемонстрировали ситуацию изъятия пострадавших из автомобиля, а кинологи показали момент задержания преступника.