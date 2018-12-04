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В Кирове автоледи соревновались в искусстве вождения и знании ПДД

Сегодня, 15:26 | Просмотров: 124 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В Кирове прошел конкурс "Автоледи". Участницы соревновались в искусстве вождения автомобиля и знании правил дорожного движения. Как дамы справились с заданиями?

Глядя на них и не подумаешь, что одна — майор полиции, другая — судебный пристав. Но главное не звание, а призвание — ведь они, в первую очередь, девушки, а "Автоледи" - всего лишь маленькая возможность проверить свои большие профессиональные навыки.

В Кирове автоледи соревновались в искусстве вождения и знании ПДДАЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В нем было 4 этапа - это творческий конкурс, где девушки представляли свои команды, также теоретические знания правил дорожного движения, практический конкурс - на автодроме проверяли умение управлять транспортным средством и стрельба».
 
Для каждой из участниц мало сказать, что это просто конкурс. Ведь это не только возможность показать себя, с пользой провести время, но и еще раз повторить то, что бывает необходимо на работе.

В Кирове автоледи соревновались в искусстве вождения и знании ПДДЕЛЕНА ПОСКРЁБЫШЕВА, УЧАСТНИЦА:
«Именно в моей работе, наверное, поможет стрельба, но я не исключаю ПДД и именно вождения навыки».

Если с экзаменом на знание ПДД участницы справлялись легко, то организаторы предупреждали - расслабляться еще рано. Ведь среди испытаний - демонстрация мастерства фигурного вождения. Какой бы красотой и силой не отличался "железный конь" - важно одно.

В Кирове автоледи соревновались в искусстве вождения и знании ПДДПАВЕЛ БОБОВ, МАЙОР, НАЧАЛЬНИК ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ Г. КИРОВА:
«Прежде всего, это мастерство вождения, да, временной показатель учитывался, он был одним из основополагающих, но самое главное при этом нужно было не допустить ни одной ошибки».

Сами девушки признаются - здесь "на авось" не пройдет, как и перед любым конкурсом - нужна тренировка.
 
В Кирове автоледи соревновались в искусстве вождения и знании ПДДОЛЕСЯ СУХОДОЕВА, УЧАСТНИЦА:
«Наверное, главное была тренировка, потому что я сдавала на права 10 лет назад и все эти фигуры не как заново, но тем не менее».

Яркое завершение конкурса - показательные выступления. Сотрудники ГИБДД рассказали о том, как можно самостоятельно оформить дорожно-транспортное происшествие, МЧС продемонстрировали ситуацию изъятия пострадавших из автомобиля, а кинологи показали момент задержания преступника.


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