18-летний кировчанин пытался сдать в ломбард патроны.
О странном посетителе в полицию сообщили сотрудники комиссионного магазина на улице Ленина г. Кирова.
18-летний юноша попытался сдать в ломбард шесть патронов.
Полиция задержала молодого человека вместе с товаром. Выяснилось, что патроны для нарезного огнестрельного оружия были пригодны для стрельбы.
В отношении ранее судимого и нигде не работающего 18-летнего кировчанина возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт боеприпасов».
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
по информации УМВД по Кировской области
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