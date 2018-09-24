18-летний кировчанин пытался сдать в ломбард патроны.

Поделиться новостью:

О странном посетителе в полицию сообщили сотрудники комиссионного магазина на улице Ленина г. Кирова.

18-летний юноша попытался сдать в ломбард шесть патронов.

Полиция задержала молодого человека вместе с товаром. Выяснилось, что патроны для нарезного огнестрельного оружия были пригодны для стрельбы.

В отношении ранее судимого и нигде не работающего 18-летнего кировчанина возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт боеприпасов».

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.



по информации УМВД по Кировской области