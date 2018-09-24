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Новости / Происшествия

18-летний кировчанин пытался сдать в ломбард патроны.

Сегодня, 11:24 | Просмотров: 147 | Версия для печати
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О странном посетителе в полицию сообщили сотрудники комиссионного магазина на улице Ленина г. Кирова.
 
18-летний юноша попытался сдать в ломбард шесть патронов.
 
Полиция задержала молодого человека вместе с товаром. Выяснилось, что патроны для нарезного огнестрельного оружия были пригодны для стрельбы.
 
В отношении ранее судимого и нигде не работающего 18-летнего кировчанина возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт боеприпасов».
 
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

по информации УМВД по Кировской области


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