В Кирове ищут подозреваемого в краже из торгового центра.

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Полицейские устанавливают личность мужчины, которого подозревают в краже из камеры хранения в супермаркете.

Инцидент произошел в торговом центре на улице Розы Люксембург.

Один из покупателей лишился пакета с одеждой, который он оставил в ячейке хранения. Подозреваемого в хищении зафиксировала камера наблюдения.

Его приметы: на вид 60-65 лет, рост около 160 см, волосы седые средней длины.

Был одет в серую матерчатую кепку, светлую куртку, темные брюки.

Информацию о личности и местонахождении мужчины на кадрах видеозаписи просят сообщить в полицию: 40-60-01, 40-60-66 или 02 (102 - с мобильного).

Ну а "герою" ролика предлагают прийти в полицию добровольно. Явка с повинной будет учтена при расследовании уголовного дела.

по информации УМВД по Кировской области