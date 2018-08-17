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В Кирове ищут подозреваемого в краже из торгового центра.

Сегодня, 12:03 | Просмотров: 124 | Версия для печати
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Полицейские устанавливают личность мужчины, которого подозревают в краже из камеры хранения в супермаркете.
 
Инцидент произошел в торговом центре на улице Розы Люксембург.
 
Один из покупателей лишился пакета с одеждой, который он оставил в ячейке хранения. Подозреваемого в хищении зафиксировала камера наблюдения.
 
Его приметы: на вид 60-65 лет, рост около 160 см, волосы седые средней длины.
 
Был одет в серую матерчатую кепку, светлую куртку, темные брюки.
 
Информацию о личности и местонахождении мужчины на кадрах видеозаписи просят сообщить в полицию: 40-60-01, 40-60-66 или 02 (102 - с мобильного). 
 
Ну а "герою" ролика предлагают прийти в полицию добровольно. Явка с повинной будет учтена при расследовании уголовного дела.
 
по информации УМВД по Кировской области


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