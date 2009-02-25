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Сотрудники ГИБДД уже выявили более пяти тысяч нарушений ПДД

Сегодня, 17:47 | Просмотров: 96 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Год еще не завершился, а сотрудники ГИБДД уже выявили более пяти тысяч нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу встречного движения. На трассах сегодня это самое частое нарушение и как показывает статистика - самое опасное для жизни.

Сотрудник ГИБДД снимает на видеокамеру проезжую часть, где установлен знак "Обгон запрещен". Нарушение только что зафиксировано, водителя останавливают - ему грозит наказание вплоть до лишения прав.

Сотрудники ГИБДД уже выявили более пяти тысяч нарушений ПДДСЕРГЕЙ СУРОВЦЕВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Например, нарушение выявляется камерой - водителю грозит штраф 5 т.р. А если нарушение выявляет сотрудник ГИБДД, то материал направляется в суд - водителю может быть применена санкция лишения водительского удостоверения».
 
 
Выезд на полосу встречного движения - это самый опасный маневр на трассе. Водитель обязан строго соблюдать не только действие знака, но и разметки. В зимнее время её не всегда четко видно, но это не снимает ответственности с того, кто за рулем.

Сотрудники ГИБДД уже выявили более пяти тысяч нарушений ПДДАЛЕКСАНДР СМЕТАНИН:
«Снег идет, заметает полосу - не увидел где начинается сплошная. Буду внимательнее в будущем».
 
 
За двадцать минут пока мы снимали сюжет, сотрудники ГИБДД выявили на участке Победиловского тракта двух нарушителей правил дорожного движения. Знак "обгон запрещен" часто не останавливает водителей. За текущий год было выявлено более пяти тысяч подобных нарушений.

Сотрудники ГИБДД уже выявили более пяти тысяч нарушений ПДДАЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С участием водителей, которые выезжали на полосу встречного движения произошло 175 ДТП, в которых 51 человек погиб и 340 получили травмы различной степени».
 
 
Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей - перед тем как совершить обгон нужно внимательно посмотреть на знаки и разметку. Знак "Обгон запрещен" устанавливают не просто так - а в местах ограниченной видимости или пешеходных зон. Другими словами – там, где существуют факторы дополнительного риска при выезде на встречную полосу.


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