Сотрудники ГИБДД уже выявили более пяти тысяч нарушений ПДД

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«Например, нарушение выявляется камерой - водителю грозит штраф 5 т.р. А если нарушение выявляет сотрудник ГИБДД, то материал направляется в суд - водителю может быть применена санкция лишения водительского удостоверения».

«Снег идет, заметает полосу - не увидел где начинается сплошная. Буду внимательнее в будущем».

«С участием водителей, которые выезжали на полосу встречного движения произошло 175 ДТП, в которых 51 человек погиб и 340 получили травмы различной степени».

Год еще не завершился, а сотрудники ГИБДД уже выявили более пяти тысяч нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу встречного движения. На трассах сегодня это самое частое нарушение и как показывает статистика - самое опасное для жизни.Сотрудник ГИБДД снимает на видеокамеру проезжую часть, где установлен знак "Обгон запрещен". Нарушение только что зафиксировано, водителя останавливают - ему грозит наказание вплоть до лишения прав.Выезд на полосу встречного движения - это самый опасный маневр на трассе. Водитель обязан строго соблюдать не только действие знака, но и разметки. В зимнее время её не всегда четко видно, но это не снимает ответственности с того, кто за рулем.За двадцать минут пока мы снимали сюжет, сотрудники ГИБДД выявили на участке Победиловского тракта двух нарушителей правил дорожного движения. Знак "обгон запрещен" часто не останавливает водителей. За текущий год было выявлено более пяти тысяч подобных нарушений.Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей - перед тем как совершить обгон нужно внимательно посмотреть на знаки и разметку. Знак "Обгон запрещен" устанавливают не просто так - а в местах ограниченной видимости или пешеходных зон. Другими словами – там, где существуют факторы дополнительного риска при выезде на встречную полосу.