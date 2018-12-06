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Новости / Происшествия

В окрестностях Лузы добыли двух волков из стаи, охотящейся на домашних собак.

Сегодня, 15:38 | Просмотров: 83 | Версия для печати
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Напомним, информация о волках, растерзавших несколько домашних собак в Лузе, появилась недавно в соцсетях.
 
Одна из собак погибла в ночь с 29 на 30 ноября на окраине города.
 
На следующий день охотники обнаружили неподалеку от города стаю из 5 хищников.
 
1 декабря состоялась первая охота, в которой участвовало около 30 человек. По итогам загона одного волка удалось добыть.
 
На следующий день был ликвидирован второй волк из стаи. По словам охотников, сейчас стая разделилась и специалисты продолжают выслеживать хищников.
 
Отметим, что с начала года в Кировской области были добыты 279 волков. В лидерах - охотники Слободского, Верхошижемского, Подосиновского, Даровского и Белохолуницкого районов.
 
В декабре охота на волка приобретает особую важность, поскольку молодые волки набрались сил для самостоятельной охоты и стали более опасны для других животных.
 
фото vk.com


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