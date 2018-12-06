В окрестностях Лузы добыли двух волков из стаи, охотящейся на домашних собак.

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Напомним, информация о волках, растерзавших несколько домашних собак в Лузе, появилась недавно в соцсетях.

Одна из собак погибла в ночь с 29 на 30 ноября на окраине города.

На следующий день охотники обнаружили неподалеку от города стаю из 5 хищников.

1 декабря состоялась первая охота, в которой участвовало около 30 человек. По итогам загона одного волка удалось добыть.

На следующий день был ликвидирован второй волк из стаи. По словам охотников, сейчас стая разделилась и специалисты продолжают выслеживать хищников.

Отметим, что с начала года в Кировской области были добыты 279 волков. В лидерах - охотники Слободского, Верхошижемского, Подосиновского, Даровского и Белохолуницкого районов.

В декабре охота на волка приобретает особую важность, поскольку молодые волки набрались сил для самостоятельной охоты и стали более опасны для других животных.

фото vk.com