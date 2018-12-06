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Форум по борьбе с наркоманией

Вчера, 20:45 | Просмотров: 104 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Вопросы взаимодействия государства и гражданского общества в борьбе с наркоманией и наркопреступностью обсудили сегодня на Третьем открытом форуме прокуратуры Кировской области.

В последнее время число кировчан, у которых впервые выявлены заболевания, связанные с потреблением наркотиков, сокращается. Вместе с тем, наркопреступность молодеет, и жертвами становится всё больше подростков.

Форум по борьбе с наркоманиейНИКОЛАЙ ЖУРКОВ, ПРОКУРОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За последние три года установлена причастность 57 несовершеннолетних к совершению 73 наркопреступлений, 28 детей стоят на учете в медицинских организациях в связи с потреблением наркотиков».

Впрочем, и бороться с такими преступлениями помогает молодежь. Общероссийское движение "Стопнаркотик" действует в Кирове с 2014 года. Волонтеры регулярно отправляются в рейды по городу и закрашивают надписи с рекламой наркотических средств на жилых домах. Информацию ребята собирают в своей группе в соцсетях.

Форум по борьбе с наркоманиейАНДРЕЙ ВОРОНОВ, НАЧАЛЬНИК УКОН УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На улицах областного центра обнаружено и закрашено более тысячи надписей о продаже наркотиков, это активная часть молодежи, на которую мы опираемся в нашей профилактической работе».

Все большее распространение приобретают синтетические наркотики. Только в этом году изъято свыше 25 килограммов. На форуме было отмечено, что это связано с распространенным заблуждением о не высокой опасности для здоровья и отсутствии привыкания к этой категории психоактивных веществ.

Форум по борьбе с наркоманиейАЛЕКСЕЙ ШЕВНИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОКУРАТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вполне обыденными являются факты продажи и употребления наркотиков не только на улицах, но и в учебных заведениях, других местах массового пребывания молодежи».

Добавим, что за последние три года в интернете выявлено свыше четырех тысяч сайтов с пропагандой потребления наркотиков. Доступ к ним был ограничен в установленном порядке.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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