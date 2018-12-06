Форум по борьбе с наркоманией

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Вопросы взаимодействия государства и гражданского общества в борьбе с наркоманией и наркопреступностью обсудили сегодня на Третьем открытом форуме прокуратуры Кировской области.В последнее время число кировчан, у которых впервые выявлены заболевания, связанные с потреблением наркотиков, сокращается. Вместе с тем, наркопреступность молодеет, и жертвами становится всё больше подростков.Впрочем, и бороться с такими преступлениями помогает молодежь. Общероссийское движение "Стопнаркотик" действует в Кирове с 2014 года. Волонтеры регулярно отправляются в рейды по городу и закрашивают надписи с рекламой наркотических средств на жилых домах. Информацию ребята собирают в своей группе в соцсетях.Все большее распространение приобретают синтетические наркотики. Только в этом году изъято свыше 25 килограммов. На форуме было отмечено, что это связано с распространенным заблуждением о не высокой опасности для здоровья и отсутствии привыкания к этой категории психоактивных веществ.Добавим, что за последние три года в интернете выявлено свыше четырех тысяч сайтов с пропагандой потребления наркотиков. Доступ к ним был ограничен в установленном порядке.