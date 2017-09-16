В Омутнинске ввели особый противопожарный режим из-за роста количества пожаров.

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За 11 месяцев в г. Омутнинске произошло 35 пожаров.

Это на 66% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Только в ноябре на территории Омутнинского района произошло 4 пожара. В результате погиб один человек.

10 ноября на улице Новой в Омутнинске загорелся многоквартирный жилой дом. Огонь полностью уничтожил три квартиры и имущество в них. Хозяйка одной из квартир погибла. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

13 ноября в Белореченске ночью на ул. Железнодорожной произошел пожар в частной бане. Причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Еще один пожар случился 21 ноября в Омутнинске в доме на ул. Карла Либкнехта. Причина – неосторожное обращение с огнем при курении жильца квартиры.

Введение особого противопожарного режима предусматривает усиление совместных профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами. Сотрудники МЧС и специалисты администрации проводят проверки муниципальных и частных жилых объектов.

Особое внимание они уделяют местам проживания социально неблагополучных граждан, многодетных и пожилых людей.