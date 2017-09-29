В Кирове за год в ДТП пострадали 120 детей.

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В Кирове примут дополнительные меры для предотвращению ДТП с участием детей.

За 11 месяцев нынешнего года произошло 114 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. Травмы получили 120 человек, один ребёнок погиб.

В большинстве жертвами ДТП, совершенных по вине водителей, стали дети-пешеходы. Количество аварий по вине детей также возросло.

Основные причины - переход дороги в неположенном месте и невнимание к сигналам светофора. Дети часто не знают, что опасно выбегать на дорогу из-за стоящего транспорта, не знают правил езды на велосипедах и роликах. Происшествия зарегистрированы с учащимися 39-ти школ города. В некоторых учебных заведениях таких случаев несколько.

Глава администрации Илья Шульгин поручил департаменту образования проработать план дополнительных мероприятий по предотвращению ДТП с участием детей. К этой работе привлекут также учреждения культуры и дополнительного образования, Центры местной активности тех районов, где зарегистрировано наибольшее количество очагов аварийности.