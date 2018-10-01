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Житель Нагорска "подарил" мошенникам 1 млн 375 тысяч рублей, чтобы получить компенсацию за "некачественный товар".

Сегодня, 15:57 | Просмотров: 90 | Версия для печати
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63-летний житель районного центра несколько лет покупал биологически активные добавки.
 
Осенью ему позвонил незнакомец, который представился "сотрудником страховой компании".
 
"Страховой агент" сообщил, что препараты, которые покупал житель Нагорска, были "некачественными" и ему полагается "многомиллионная страховая выплата". Но чтобы ее получить, "нужно оплатить открытие специального расчетного счета".
 
Мужчина перевел деньги с банковской карты на указанные реквизиты. После чего звонки по телефону стали раздаваться раз в несколько дней. Для перечисления "компенсации" потребовалась еще и оплата различных услуг, обслуживание счета и тд.
 
В общей сложности в течение двух месяцев доверчивый житель Нагорска 37 раз переводил деньги, перечислив в общей сложности более 1 миллиона 375 тысяч рублей. Пока наконец не обратился в полицию.
 
Мошенников ищут.
 
А житель Кирова лишился 15 тысяч рублей, попробовав купить интернет-сайт. 17-летний студент кировского колледжа нашел в сети объявление о продаже онлайн-площадки и решил ее приобрести, чтобы заняться рекламой. "Продавец" сначала затребовал аванс, потом всю сумму.
 
Но на следующий день кировчанин не смог попасть на "свой сайт" по выданному "продавцом" логину и паролю. Сайт был заблокирован, "продавец" пропал.
 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
 
по информации УМВД по Кировской области


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