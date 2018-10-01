Житель Нагорска "подарил" мошенникам 1 млн 375 тысяч рублей, чтобы получить компенсацию за "некачественный товар".

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63-летний житель районного центра несколько лет покупал биологически активные добавки.

Осенью ему позвонил незнакомец, который представился "сотрудником страховой компании".

"Страховой агент" сообщил, что препараты, которые покупал житель Нагорска, были "некачественными" и ему полагается "многомиллионная страховая выплата". Но чтобы ее получить, "нужно оплатить открытие специального расчетного счета".

Мужчина перевел деньги с банковской карты на указанные реквизиты. После чего звонки по телефону стали раздаваться раз в несколько дней. Для перечисления "компенсации" потребовалась еще и оплата различных услуг, обслуживание счета и тд.

В общей сложности в течение двух месяцев доверчивый житель Нагорска 37 раз переводил деньги, перечислив в общей сложности более 1 миллиона 375 тысяч рублей. Пока наконец не обратился в полицию.

Мошенников ищут.

А житель Кирова лишился 15 тысяч рублей, попробовав купить интернет-сайт. 17-летний студент кировского колледжа нашел в сети объявление о продаже онлайн-площадки и решил ее приобрести, чтобы заняться рекламой. "Продавец" сначала затребовал аванс, потом всю сумму.

Но на следующий день кировчанин не смог попасть на "свой сайт" по выданному "продавцом" логину и паролю. Сайт был заблокирован, "продавец" пропал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

по информации УМВД по Кировской области