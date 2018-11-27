28-летнего кировчанина будут судить в Краснодаре за изготовление фальшивых денег.
Молодой человек из Кировской области приехал на Кубань к своей знакомой.
Во время прогулки кировчанин проявил рассеянность и забыл свой рюкзак на улице.
Бдительные местные жители сообщили о подозрительной сумке в полицию. Стражи порядка проверили содержимое рюкзака и обнаружили там подозрительную 5-тысячную купюру.
Эксперты проверили дензнак и установили, что купюра напечатана на обычном цветном принтере.
Забывчивого владельца рюкзака нашли с помощью камер наблюдения и задержали.
Кировчанину-фальшивомонетчику грозит до восьми лет лишения свободы.
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