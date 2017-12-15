Рейд по пиротехнике
Салюты и фейерверки - одно из самых ярких и популярных развлечений, особенно в новогодние праздники. Однако, обращаться с красивыми, но вместе с тем опасными пиротехническими изделиями нужно осмотрительно. В местах продажи также необходимо соблюдать определенные правила.
ДМИТРИЙ АНАНИН, КОНСУЛЬТАНТ:
«Вся целостность салютов и батарей проверяется перед приемкой, все накладные, если товар целостностный, мы выставляем на полку, если непредвиденные дефекты, если что-то порвалось, помялось, обратно отдаем на базу».
Сотрудники полиции и пожнадзора перед Новым годом проводят рейды по магазинам, торгующими пиротехникой. Специалисты проверяют ее состояние и срок ее годности, условия хранения. А также есть ли в помещении средства первичного пожаротушения.
ИВАН ПАВЛОВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. КИРОВА:
«Мы проверяем наличие сертификатов о пожарной безопасности на реализуемую продукцию, убеждаемся в том, как производится реализация и соответствует ли мерам пожарной безопасности то или иное помещение, в котором производится реализация».
Отметим, что приобрести пиротехнические изделия могут только кировчане старше 18 лет. И при использовании их необходимо следовать инструкции и соблюдать меры безопасности. Заранее выбрать безлюдную площадку для запуска и никогда не направлять петарды и фейерверки в сторону людей. А сотрудники пожнадзора в декабре проверят все специализированные магазины, торгующие пиротехникой.
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