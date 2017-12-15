Рейд по пиротехнике

Поделиться новостью:

В преддверии Нового года на прилавках магазинов появились петарды и фейерверки. Насколько безопасна пиротехника, сегодня проверили сотрудники полиции и пожнадзора.Салюты и фейерверки - одно из самых ярких и популярных развлечений, особенно в новогодние праздники. Однако, обращаться с красивыми, но вместе с тем опасными пиротехническими изделиями нужно осмотрительно. В местах продажи также необходимо соблюдать определенные правила.Сотрудники полиции и пожнадзора перед Новым годом проводят рейды по магазинам, торгующими пиротехникой. Специалисты проверяют ее состояние и срок ее годности, условия хранения. А также есть ли в помещении средства первичного пожаротушения.Отметим, что приобрести пиротехнические изделия могут только кировчане старше 18 лет. И при использовании их необходимо следовать инструкции и соблюдать меры безопасности. Заранее выбрать безлюдную площадку для запуска и никогда не направлять петарды и фейерверки в сторону людей. А сотрудники пожнадзора в декабре проверят все специализированные магазины, торгующие пиротехникой.