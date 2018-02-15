ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня воскресенье

09 декабря 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.9227
EURO: 76.0777
Погода в городе Кирове:
вечером:  -4...-2°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кировской области возбуждено 251 уголовное дело по фактам коррупции.

Сегодня, 11:38 | Просмотров: 132 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Международный день борьбы с коррупцией в СУ СКР по Кировской области подвели итоги работы в 2018 году в сфере борьбы с коррупцией.
 
За 9 месяцев поступило 307 сообщений о преступлениях коррупционной направленности, по результатам рассмотрения которых в 251 случае были возбуждены уголовные дела.
 
Большинство из них возбуждены по фактам взяточничества, хищения и мошеннических действий в сфере экономики, злоупотребления и превышения должностных полномочий. Под следствием оказались ряд должностных лиц органов местного самоуправления, сотрудники МВД, Минэкономразвития, Минздрава, Минобрнауки, Минсельхоза, Минтранса и др.
 
Возбуждены уголовные дела в отношении 3 депутатов ЗакСобрания Кировской области, 21 депутата районных дум и 14 глав муниципальных образований.
 
В суд направлены 67 уголовных дел о 145 коррупционных преступлениях: в отношении 1 следователя МВД России, 3 членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, 17 выборных должностных лиц органов местного самоуправления, в том числе 9 депутатов и 8 глав муниципальных образований.
 
В числе самых громких уголовных дел, по которым вынесены приговоры:
 
- начальник отдела особых производств УФССП России по Кировской области незаконно сняла обеспечительные меры и арест с имущества своей знакомой по многомиллионному кредиту в одном из банков.
 
- начальник Росреестра по Кирово-Чепецкому, Зуевскому и Фаленскому районам получил взятку за выдачу свидетельства о праве собственности на квартиру.
 
- экс-глава Порезского сельского поселения Унинского района незаконно получила в собственность жилье по федеральной программе расселения граждан из ветхого жилья и передала его своим знакомым. Женщина отбывает наказание в колонии строгого режима. 
 
- инспектор ГИБДД Мурашинского района систематически получал взятки за выдачу водительских удостоверений.
 
- глава Кордяжского сельского поселения Зуевского района получил взятку в размере 100 000 рублей за утилизацию понтонов.
 
Также продолжается расследование других громких уголовных дел:
 
- хищение 20 миллионов, принадлежащих ООО «Электронный проездной»: арестованы директор ООО «Электронный проездной», бывший директор МБУ «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта», депутат Дмитрий Никулин объявлен в розыск. 
 
- дело о взятках начальника и ведущего специалиста Кильмезского лесничества от предпринимателей, занимающихся лесозаготовительными работами.
 
- мошенничество при продаже земельного участка, расположенного в Парке Победы г. Кирова.
 
Любой гражданин может обратиться в следственное управление и сообщить о фактах проявления коррупции как устно, так и письменно: почтой, через «Интернет-приемную», по телефону доверия(короткий номер – 124), по телефону «Остановим коррупцию» (8-922-938-20-74), а также через ящик для приема писем.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове почтили память Героя России Александра Белодедова

12:33 09.12.2018


В Кирове почтили память Героя России Александра Белодедова

Кировского педофила, жертвами которого стали 8 детей, отправили на принудительное лечение.

12:11 09.12.2018


Кировского педофила, жертвами которого стали 8 детей, отправили на принудительное лечение.

В Малмыжском районе открыли памятник Герою России Валерию Асапову.

11:47 09.12.2018


В Малмыжском районе открыли памятник Герою России Валерию Асапову.

В Кировской области возбуждено 251 уголовное дело по фактам коррупции.

11:38 09.12.2018


В Кировской области возбуждено 251 уголовное дело по фактам коррупции.

В небе появилась комета, которую можно увидеть невооруженным глазом.

17:11 07.12.2018


В небе появилась комета, которую можно увидеть невооруженным глазом.

В Кировской области 339 тысяч льготников в декабре получат соцвыплаты.

17:04 07.12.2018


В Кировской области 339 тысяч льготников в декабре получат соцвыплаты.

28-летнего кировчанина будут судить в Краснодаре за изготовление фальшивых денег.

16:26 07.12.2018


28-летнего кировчанина будут судить в Краснодаре за изготовление фальшивых денег.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировские палеонтологи работают с уникальной находкой

20:49 07.12.2018


Кировские палеонтологи работают с уникальной находкой

В Кирове появились новые мусороуборочные машины

20:47 07.12.2018


В Кирове появились новые мусороуборочные машины

Рейд по пиротехнике

20:45 07.12.2018


Рейд по пиротехнике

В Кирове завершились 15-е Васнецовские чтения

15:26 07.12.2018


В Кирове завершились 15-е Васнецовские чтения

В Кирове прошла гражданско-патриотическая акция "Александро-Невская ленточка"

11:46 07.12.2018


В Кирове прошла гражданско-патриотическая акция "Александро-Невская ленточка"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Глава сельского поселения стал фигурантом дела о понтонах

15.02.2018


Глава сельского поселения стал фигурантом дела о понтонах

На начальника лесного отдела Кильмезского лесничества завели еще одно уголовное дело.

24.10.2018


На начальника лесного отдела Кильмезского лесничества завели еще одно уголовное дело.

Депутата кировской гордумы Дмитрия Никулина объявили в розыск.

30.11.2018


Депутата кировской гордумы Дмитрия Никулина объявили в розыск.

В Юрьянском районе в отношении главы городского поселения возбудили два уголовных дела.

16.05.2017


В Юрьянском районе в отношении главы городского поселения возбудили два уголовных дела.

Завершены расследования уголовных дел в отношении глав двух сельских поселений Нолинского района

07.09.2015


Завершены расследования уголовных дел в отношении глав двух сельских поселений Нолинского района

По делу о мошенничестве с "КАМАЗами" два фигуранта арестованы, третий объявлен в федеральный розыск.

30.11.2017


По делу о мошенничестве с "КАМАЗами" два фигуранта арестованы, третий объявлен в федеральный розыск.

Популярные новости

Жителей Кирова напугал хлопок сверхзвукового самолета.

28.11.2018


Жителей Кирова напугал хлопок сверхзвукового самолета.

В поселке Лесном ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

27.11.2018


В поселке Лесном ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

03.12.2018


В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

В страшном ДТП у деревни Исуповская погиб настоятель церкви п. Верхошижемье.

28.11.2018


В страшном ДТП у деревни Исуповская погиб настоятель церкви п. Верхошижемье.

В Кирове вежливый грабитель украл из ювелирного салона золотую цепочку.

05.12.2018


В Кирове вежливый грабитель украл из ювелирного салона золотую цепочку.

В Кирове по пожарной тревоге эвакуировали детский сад.

27.11.2018


В Кирове по пожарной тревоге эвакуировали детский сад.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх