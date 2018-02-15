В Кировской области возбуждено 251 уголовное дело по фактам коррупции.

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В Международный день борьбы с коррупцией в СУ СКР по Кировской области подвели итоги работы в 2018 году в сфере борьбы с коррупцией.

За 9 месяцев поступило 307 сообщений о преступлениях коррупционной направленности, по результатам рассмотрения которых в 251 случае были возбуждены уголовные дела.

Большинство из них возбуждены по фактам взяточничества, хищения и мошеннических действий в сфере экономики, злоупотребления и превышения должностных полномочий. Под следствием оказались ряд должностных лиц органов местного самоуправления, сотрудники МВД, Минэкономразвития, Минздрава, Минобрнауки, Минсельхоза, Минтранса и др.

Возбуждены уголовные дела в отношении 3 депутатов ЗакСобрания Кировской области, 21 депутата районных дум и 14 глав муниципальных образований.

В суд направлены 67 уголовных дел о 145 коррупционных преступлениях: в отношении 1 следователя МВД России, 3 членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, 17 выборных должностных лиц органов местного самоуправления, в том числе 9 депутатов и 8 глав муниципальных образований.

В числе самых громких уголовных дел, по которым вынесены приговоры:

- начальник отдела особых производств УФССП России по Кировской области незаконно сняла обеспечительные меры и арест с имущества своей знакомой по многомиллионному кредиту в одном из банков.

- начальник Росреестра по Кирово-Чепецкому, Зуевскому и Фаленскому районам получил взятку за выдачу свидетельства о праве собственности на квартиру.

- экс-глава Порезского сельского поселения Унинского района незаконно получила в собственность жилье по федеральной программе расселения граждан из ветхого жилья и передала его своим знакомым. Женщина отбывает наказание в колонии строгого режима.

- инспектор ГИБДД Мурашинского района систематически получал взятки за выдачу водительских удостоверений.

- глава Кордяжского сельского поселения Зуевского района получил взятку в размере 100 000 рублей за утилизацию понтонов.

Также продолжается расследование других громких уголовных дел:

- хищение 20 миллионов, принадлежащих ООО «Электронный проездной»: арестованы директор ООО «Электронный проездной», бывший директор МБУ «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта», депутат Дмитрий Никулин объявлен в розыск.

- дело о взятках начальника и ведущего специалиста Кильмезского лесничества от предпринимателей, занимающихся лесозаготовительными работами.

- мошенничество при продаже земельного участка, расположенного в Парке Победы г. Кирова.

Любой гражданин может обратиться в следственное управление и сообщить о фактах проявления коррупции как устно, так и письменно: почтой, через «Интернет-приемную», по телефону доверия(короткий номер – 124), по телефону «Остановим коррупцию» (8-922-938-20-74), а также через ящик для приема писем.

по информации СУ СКР по Кировской области