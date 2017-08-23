Кировского педофила, жертвами которого стали 8 детей, отправили на принудительное лечение.

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По версии следствия, житель Кирова в течение двух лет неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении восьми детей в возрасте от 8 до 14 лет.

Задержать подозреваемого удалось осенью 2017 года. В общей сложности следствие доказало 23 эпизода сексуальных домогательств и развратных действий.

Была проведена комплексная судебная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза мужчины, в итоге он был признан невменяемым в момент совершения указанных деяний.

Кроме того, мужчину признали опасным для себя и общества и нуждающимся в лечении и наблюдении в стационаре общего типа.

Уголовное дело было направлено в суд с постановлением о применении к нему принудительной меры медицинского характера.

9 декабря суд вынес приговор: педофил направлен на принудительное лечение.

по информации СУ СКР по Кировской области