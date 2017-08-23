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Кировского педофила, жертвами которого стали 8 детей, отправили на принудительное лечение.

Сегодня, 12:11 | Просмотров: 128 | Версия для печати
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По версии следствия, житель Кирова в течение двух лет неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении восьми детей в возрасте от 8 до 14 лет.
 
Задержать подозреваемого удалось осенью 2017 года. В общей сложности следствие доказало 23 эпизода сексуальных домогательств и развратных действий.
 
Была проведена комплексная судебная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза мужчины, в итоге он был признан невменяемым в момент совершения указанных деяний.
 
Кроме того, мужчину признали опасным для себя и общества и нуждающимся в лечении и наблюдении в стационаре общего типа.
 
Уголовное дело было направлено в суд с постановлением о применении к нему принудительной меры медицинского характера.
 
9 декабря суд вынес приговор: педофил направлен на принудительное лечение.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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