В Кирове задержали 28-летнего сбытчика фальшивых 5-тысячных купюр.

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Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Кировской области установили три эпизода сбыта.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий кировчанин был задержан осенью 2018 года.

Установлена его причастность к сбыту трех поддельных 5-тысяч рублей на автозаправке, в супермаркете и в развлекательном центре. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Молодому человеку грозит до 8 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. На время проведения следствия он помещен под стражу.

В настоящий момент устанавливаются другие факты противозаконной деятельности подозреваемого.

О выявлении денежного знака, вызывающего сомнения в своей подлинности, необходимо незамедлительно сообщить в дежурную часть УМВД по телефону 02 (102 – с мобильного телефона).

по информации УМВД по Кировской области