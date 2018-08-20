За выходные в Кирове было пресечено 446 нарушений ПДД.

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С 7 по 9 декабря на дорогах областного центра работали дополнительные наряды ДПС.

За прошедшие три дня сотрудники ГИБДД пресекли 446 нарушений Правил дорожного движения: 71 нарушение - со стороны пешеходов, 70 нарушений правил тонирования автостекол.

Было задержано 12 нетрезвых водителей.

За три дня в г. Кирове произошло 10 ДТП, в которых 12 человек получили травмы, в том числе один ребенок. На дорогах районов области в 7 ДТП 2 человека погибли и 7 получили травмы, в том числе двое детей.

Также, по сообщениям в соцсетях, в выходные был травмирован ребенок, катавшийся на ватрушке по склону у Дворца-мемориала.

И в субботу произошел потоп в автосервисе на улице Менделеева.

фото vk.com/ky43_ubezhishe