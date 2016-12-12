В выходные в Кирове и области горели бани, дачи и частные дома.
За три дня на территории Кировской области произошло 6 пожаров. Погибших и травмированных нет.
Один из пожаров произошел в садовом товариществе "Заречье-2" Первомайского района г. Кирова.
На одном из участков загорелся садовый дом. Сгорели крыша дома, мансардный этаж, обгорели стены изнутри и снаружи по всей площади, имущество и стена хозпостройки, расположенной в полутора метрах от дома.
Предполагаемая причина возгорания - неправильное устройство и печи.
В тот же день в г. Нолинске загорелась баня на ул. Бехтерева. Причина пожара - также неисправная печь.
9 декабря в г. Котельниче на ул. Комарова загорелась одна из квартир 3-х квартирного жилого дома. В результате в квартире прогорел пол, обгорели стена и потолок, закоптились стены и имущество.
Причина происшествия - неосторожность при курении хозяйки квартиры.
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