ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

11 декабря 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.2416
EURO: 75.7075
Погода в городе Кирове:
утром:  0...+2°C
днём:  -3...-1°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В выходные в Кирове и области горели бани, дачи и частные дома.

Вчера, 11:07 | Просмотров: 146 | Версия для печати
Поделиться новостью:
За три дня на территории Кировской области произошло 6 пожаров. Погибших и травмированных нет.
 
Один из пожаров произошел в садовом товариществе "Заречье-2" Первомайского района г. Кирова.
 
На одном из участков загорелся садовый дом. Сгорели крыша дома, мансардный этаж, обгорели стены изнутри и снаружи по всей площади, имущество и стена хозпостройки, расположенной в полутора метрах от дома.
 
Предполагаемая причина возгорания - неправильное устройство и печи.
 
В тот же день в г. Нолинске загорелась баня на ул. Бехтерева. Причина пожара - также неисправная печь.
 
9 декабря в г. Котельниче на ул. Комарова загорелась одна из квартир 3-х квартирного жилого дома. В результате в квартире прогорел пол, обгорели стена и потолок, закоптились стены и имущество.
 
Причина происшествия - неосторожность при курении хозяйки квартиры.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове будут судить генерального директора ООО «АвтоСпецГарант».

16:13 10.12.2018


В Кирове будут судить генерального директора ООО «АвтоСпецГарант».

В Кировской области аналоговое телевещание будет отключено с 15 апреля 2019 года.

15:23 10.12.2018


В Кировской области аналоговое телевещание будет отключено с 15 апреля 2019 года.

В Кирове в конце декабря начнется внедрение новой системы сбора мусора.

15:02 10.12.2018


В Кирове в конце декабря начнется внедрение новой системы сбора мусора.

В Кирове накажут водителя и кондуктора автобуса, нахамившего пассажиру.

14:26 10.12.2018


В Кирове накажут водителя и кондуктора автобуса, нахамившего пассажиру.

Кировчанина задержали за продажу будильника со скрытой видеокамерой.

12:48 10.12.2018


Кировчанина задержали за продажу будильника со скрытой видеокамерой.

88-летняя жительница Котельничского района отдала мошенницам более 1 млн рублей в обмен на бумажные закладки.

12:34 10.12.2018


88-летняя жительница Котельничского района отдала мошенницам более 1 млн рублей в обмен на бумажные закладки.

В Советском районе люди в масках напали на ферму и похитили двух коров и двух телят.

12:24 10.12.2018


В Советском районе люди в масках напали на ферму и похитили двух коров и двух телят.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировские чирлидеры стали одними из лучших в стране

17:54 10.12.2018


Кировские чирлидеры стали одними из лучших в стране

Учения МЧС в Кировском драматическом театре

17:51 10.12.2018


Учения МЧС в Кировском драматическом театре

В Верхошижемье состоялся первый официальный старт лыжного сезона

15:06 10.12.2018


В Верхошижемье состоялся первый официальный старт лыжного сезона

В Кирове на улице Зимней растет гора мусора

15:04 10.12.2018


В Кирове на улице Зимней растет гора мусора

Названы победители регионального конкурса изобразительного искусства "Я люблю Вятскую землю"

12:20 10.12.2018


Названы победители регионального конкурса изобразительного искусства "Я люблю Вятскую землю"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В выходные горели дома, бани и автомобили

12.12.2016


В выходные горели дома, бани и автомобили

Пожар из-за стиральной машины

11.06.2015


Пожар из-за стиральной машины

В Кировской области при пожарах пострадали люди

10.05.2016


В Кировской области при пожарах пострадали люди

Короткое замыкание стало причиной сразу нескольких пожаров

30.05.2016


Короткое замыкание стало причиной сразу нескольких пожаров

За сутки в регионе сгорели ларек, машина и баня

25.08.2015


За сутки в регионе сгорели ларек, машина и баня

Огонь не только греет, но и уничтожает

08.09.2015


Огонь не только греет, но и уничтожает

Популярные новости

Жителей Кирова напугал хлопок сверхзвукового самолета.

28.11.2018


Жителей Кирова напугал хлопок сверхзвукового самолета.

В поселке Лесном ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

27.11.2018


В поселке Лесном ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

03.12.2018


В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

В страшном ДТП у деревни Исуповская погиб настоятель церкви п. Верхошижемье.

28.11.2018


В страшном ДТП у деревни Исуповская погиб настоятель церкви п. Верхошижемье.

В Кирове вежливый грабитель украл из ювелирного салона золотую цепочку.

05.12.2018


В Кирове вежливый грабитель украл из ювелирного салона золотую цепочку.

В Кирове начали сносить незаконные постройки на Кикиморской горе.

05.12.2018


В Кирове начали сносить незаконные постройки на Кикиморской горе.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх