В выходные в Кирове и области горели бани, дачи и частные дома.

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За три дня на территории Кировской области произошло 6 пожаров. Погибших и травмированных нет.

Один из пожаров произошел в садовом товариществе "Заречье-2" Первомайского района г. Кирова.

На одном из участков загорелся садовый дом. Сгорели крыша дома, мансардный этаж, обгорели стены изнутри и снаружи по всей площади, имущество и стена хозпостройки, расположенной в полутора метрах от дома.

Предполагаемая причина возгорания - неправильное устройство и печи.

В тот же день в г. Нолинске загорелась баня на ул. Бехтерева. Причина пожара - также неисправная печь.

9 декабря в г. Котельниче на ул. Комарова загорелась одна из квартир 3-х квартирного жилого дома. В результате в квартире прогорел пол, обгорели стена и потолок, закоптились стены и имущество.

Причина происшествия - неосторожность при курении хозяйки квартиры.