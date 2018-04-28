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«Когда он ребенка поднял - там высоко было, потянул. Сергей подал ребенка, достали и медсестре отдали».

«Данные сотрудники награждены нагрудным знаком войск национальной гвардии за отличие в службе второй степени - Кокорин Сергей и Адеков Александр».

«Чаще бывает, выезжаем в увеселительные заведения, когда люди что-то не поделят. Чтобы пресечь делаем все возможное».

В Росгвардии наградили полицейских, которые в апреле спасли ребенка. Воспитанник детского сада провалился в яму во время прогулки. Полицейские Сергей Кокорин и Александр Адеков мгновенно отреагировали на вызов. Как сегодня проходят будни героев?Их рабочий день начинается в восемь утра и длится до позднего вечера. Перед тем как заступить в наряд бойцы Росгвардии получают экипировку. С собой они должны иметь оружие, рацию, в качестве защиты - каску и бронежилет. Точно так же начинался их день, и когда случилось ЧП в детском саду. Прошло больше полугода, но они до сих пор помнят все детали этого апрельского вызова. Как приехали в садик, как бежали к яме.Спасти малыша удалось благодаря быстрым и слаженным действиям Александра и Сергея. В полиции они служат больше десяти лет, коллеги их уважают как опытных и надежных бойцов.Рабочие будни героев проходят в дороге. Их задача патрулировать конкретный городской район. Вся информация о вызовах полицейским поступает по рации.Чаще всего вызовы связаны с тревожной кнопкой - проникновение в охраняемый объект, либо разного рода конфликты. Любую, даже самую сложную ситуацию они стараются решать мирно.Вот так плечом к плечу они работают уже шесть лет. За годы совместной службы напарники стали и хорошими друзьями.