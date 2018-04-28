В Росгвардии наградили полицейских, которые в апреле спасли ребенка. Воспитанник детского сада провалился в яму во время прогулки. Полицейские Сергей Кокорин и Александр Адеков мгновенно отреагировали на вызов. Как сегодня проходят будни героев?
Их рабочий день начинается в восемь утра и длится до позднего вечера. Перед тем как заступить в наряд бойцы Росгвардии получают экипировку. С собой они должны иметь оружие, рацию, в качестве защиты - каску и бронежилет. Точно так же начинался их день, и когда случилось ЧП в детском саду. Прошло больше полугода, но они до сих пор помнят все детали этого апрельского вызова. Как приехали в садик, как бежали к яме. СЕРГЕЙ КОКОРИН, СТАРШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ БАТАЛЬОНА РОСГВАРДИИ ОТДЕЛА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО Г.КИРОВУ:
«Там они уже веревку приготовили, подбежали к ним, сначала ребенка не увидели - темно было. Куртка у него была яркая - по ней и сориентировались».
АЛЕКСАНДР АДЕКОВ, СТАРШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ БАТАЛЬОНА РОСГВАРДИИ ОТДЕЛА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО Г. КИРОВУ:
«Когда он ребенка поднял - там высоко было, потянул. Сергей подал ребенка, достали и медсестре отдали».
Спасти малыша удалось благодаря быстрым и слаженным действиям Александра и Сергея. В полиции они служат больше десяти лет, коллеги их уважают как опытных и надежных бойцов.
ЮРИЙ БУШМЕЛЕВ, КОМАНДИР РОТЫ РОСГВАРДИИ ОТДЕЛА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО Г.КИРОВУ:
«Данные сотрудники награждены нагрудным знаком войск национальной гвардии за отличие в службе второй степени - Кокорин Сергей и Адеков Александр».
Рабочие будни героев проходят в дороге. Их задача патрулировать конкретный городской район. Вся информация о вызовах полицейским поступает по рации.
Чаще всего вызовы связаны с тревожной кнопкой - проникновение в охраняемый объект, либо разного рода конфликты. Любую, даже самую сложную ситуацию они стараются решать мирно.
АЛЕКСАНДР АДЕКОВ, СТАРШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ БАТАЛЬОНА РОСГВАРДИИ ОТДЕЛА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО Г.КИРОВУ:
«Чаще бывает, выезжаем в увеселительные заведения, когда люди что-то не поделят. Чтобы пресечь делаем все возможное».
Вот так плечом к плечу они работают уже шесть лет. За годы совместной службы напарники стали и хорошими друзьями.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"