В Советском районе люди в масках напали на ферму и похитили двух коров и двух телят.
Нападение произошло ночью в деревне Ваничи, в 25 километрах от районного центра.
Около полуночи на ферме находился один сторож. Неожиданно появились несколько мужчин в масках.
Они избили сторожа, привязали к столбу и вывели из коровника двух коров.
Злодеи тут же освежевали их, мясо погрузили в прицеп к легковому автомобилю. Также грабители загняли в прицеп двух телят и скрылись.
Сотрудникам полиции удалось установить, что грабители вывезли добычу в Йошкар-Олу, там было установлено и место сбыта мяса.
Личности подозреваемых были установлены: ими оказались трое ранее судимых жителей Республики Марий Эл, 1994, 1994 и 1993 годов рождения.
Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемые проверяются на причастность к совершению иных аналогичных преступлений на территории Кировской области.
по информации УМВД по Кировской области
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