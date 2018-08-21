В Советском районе люди в масках напали на ферму и похитили двух коров и двух телят.

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Нападение произошло ночью в деревне Ваничи, в 25 километрах от районного центра.

Около полуночи на ферме находился один сторож. Неожиданно появились несколько мужчин в масках.

Они избили сторожа, привязали к столбу и вывели из коровника двух коров.

Злодеи тут же освежевали их, мясо погрузили в прицеп к легковому автомобилю. Также грабители загняли в прицеп двух телят и скрылись.

Сотрудникам полиции удалось установить, что грабители вывезли добычу в Йошкар-Олу, там было установлено и место сбыта мяса.

Личности подозреваемых были установлены: ими оказались трое ранее судимых жителей Республики Марий Эл, 1994, 1994 и 1993 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемые проверяются на причастность к совершению иных аналогичных преступлений на территории Кировской области.

по информации УМВД по Кировской области